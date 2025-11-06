GiełdaDEX+
Aktualna cena Yagi The Unbothered to 0 USD. Śledź aktualizacje cen YAGI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe YAGI łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o YAGI

Informacje o cenie YAGI

Czym jest YAGI

Oficjalna strona internetowa YAGI

Tokenomika YAGI

Prognoza cen YAGI

Cena Yagi The Unbothered (YAGI)

Nienotowany

Aktualna cena 1 YAGI do USD:

--
----
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Yagi The Unbothered (YAGI) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:58:29 (UTC+8)

Informacje o cenie Yagi The Unbothered (YAGI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00140152
$ 0.00140152$ 0.00140152

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-21.37%

-21.37%

Aktualna cena Yagi The Unbothered (YAGI) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs YAGI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs YAGI w historii to $ 0.00140152, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki YAGI zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -21.37% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Yagi The Unbothered (YAGI)

$ 8.88K
$ 8.88K$ 8.88K

--
----

$ 8.88K
$ 8.88K$ 8.88K

999.56M
999.56M 999.56M

999,557,243.050194
999,557,243.050194 999,557,243.050194

Obecna kapitalizacja rynkowa Yagi The Unbothered wynosi $ 8.88K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż YAGI w obiegu wynosi 999.56M, przy całkowitej podaży 999557243.050194. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 8.88K.

Historia ceny Yagi The Unbothered (YAGI) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Yagi The Unbothered do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Yagi The Unbothered do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Yagi The Unbothered do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Yagi The Unbothered do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 0-33.23%
60 dni$ 0-15.67%
90 dni$ 0--

Co to jest Yagi The Unbothered (YAGI)

It happened during a late-night degen scroll—charts glitching, Discord echoing nonsense— when the candles started blinking in Morse code. Thatʼs when Yagi saw it. The market wasnʼt real. It was a loop. A simulation of hype, hopium, and herdthink. He didnʼt panic. He unplugged—unbothered and wide awake.—Yagi is more than a meme. Cast out for thinking differently and freely, he left the herd behind—alone, but finally awake. Now, Yagi leads a new movement: a chill, chaos-proof collective of thinkers, builders, and memers unbothered by noise and fueled by purpose. On Solana, we graze freely, live on our own terms, and shape a culture where the next generation of YAGIs rise. Not just to follow—but to become your own YAGI

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Yagi The Unbothered (YAGI)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Yagi The Unbothered (w USD)

Jaka będzie wartość Yagi The Unbothered (YAGI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Yagi The Unbothered (YAGI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Yagi The Unbothered.

Sprawdź teraz prognozę ceny Yagi The Unbothered!

YAGI na lokalne waluty

Tokenomika Yagi The Unbothered (YAGI)

Zrozumienie tokenomiki Yagi The Unbothered (YAGI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena YAGIjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Yagi The Unbothered (YAGI)

Jaka jest dziś wartość Yagi The Unbothered (YAGI)?
Aktualna cena YAGI w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena YAGI do USD?
Aktualna cena YAGI w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Yagi The Unbothered?
Kapitalizacja rynkowa dla YAGI wynosi $ 8.88K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż YAGI w obiegu?
W obiegu YAGI znajduje się 999.56M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) YAGI?
YAGI osiąga ATH w wysokości 0.00140152 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla YAGI?
YAGI zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu YAGI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla YAGI wynosi -- USD.
Czy w tym roku YAGI pójdzie wyżej?
YAGI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny YAGI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:58:29 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

