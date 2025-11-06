GiełdaDEX+
Aktualna cena Xtreme Gains Only to 0 USD. Śledź aktualizacje cen XGO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe XGO łatwo w MEXC już teraz.

Cena Xtreme Gains Only (XGO)

Nienotowany

Aktualna cena 1 XGO do USD:

$0.0001126
$0.0001126$0.0001126
+4.60%1D
Xtreme Gains Only (XGO) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:57:24 (UTC+8)

Informacje o cenie Xtreme Gains Only (XGO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+4.67%

-19.49%

-19.49%

Aktualna cena Xtreme Gains Only (XGO) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs XGO wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs XGO w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki XGO zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +4.67% w ciągu 24 godzin i o -19.49% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Xtreme Gains Only (XGO)

$ 90.33K
$ 90.33K$ 90.33K

--
----

$ 90.33K
$ 90.33K$ 90.33K

802.19M
802.19M 802.19M

802,187,986.34
802,187,986.34 802,187,986.34

Obecna kapitalizacja rynkowa Xtreme Gains Only wynosi $ 90.33K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż XGO w obiegu wynosi 802.19M, przy całkowitej podaży 802187986.34. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 90.33K.

Historia ceny Xtreme Gains Only (XGO) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Xtreme Gains Only do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Xtreme Gains Only do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Xtreme Gains Only do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Xtreme Gains Only do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+4.67%
30 Dni$ 0-11.90%
60 dni$ 0-3.28%
90 dni$ 0--

Co to jest Xtreme Gains Only (XGO)

Xtreme Gains Only — a meme token with humor and a serious goal to maximize profits for its holders. Join the PUMP philosophy and get your X.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Xtreme Gains Only (XGO)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Xtreme Gains Only (w USD)

Jaka będzie wartość Xtreme Gains Only (XGO) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Xtreme Gains Only (XGO) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Xtreme Gains Only.

Sprawdź teraz prognozę ceny Xtreme Gains Only!

XGO na lokalne waluty

Tokenomika Xtreme Gains Only (XGO)

Zrozumienie tokenomiki Xtreme Gains Only (XGO) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena XGOjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Xtreme Gains Only (XGO)

Jaka jest dziś wartość Xtreme Gains Only (XGO)?
Aktualna cena XGO w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena XGO do USD?
Aktualna cena XGO w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Xtreme Gains Only?
Kapitalizacja rynkowa dla XGO wynosi $ 90.33K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż XGO w obiegu?
W obiegu XGO znajduje się 802.19M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) XGO?
XGO osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla XGO?
XGO zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu XGO?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla XGO wynosi -- USD.
Czy w tym roku XGO pójdzie wyżej?
XGO może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny XGO, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:57:24 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

