Informacje o XSwap Treasure (XTT) XDC Launchpad, XTT is the native token of XDC Launchpad & it's the farming rewards for XSwap Protocol project. XDC Launchpad, XTT is the native token of XDC Launchpad & it's the farming rewards for XSwap Protocol project. Oficjalna strona internetowa: https://xdc.sale Kup XTT teraz! Tokenomika i analiza cenowa XSwap Treasure (XTT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla XSwap Treasure (XTT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.47M $ 1.47M $ 1.47M Całkowita podaż: $ 1.40B $ 1.40B $ 1.40B Podaż w obiegu: $ 1.18B $ 1.18B $ 1.18B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.74M $ 1.74M $ 1.74M Historyczne maksimum: $ 0.00307663 $ 0.00307663 $ 0.00307663 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00124229 $ 0.00124229 $ 0.00124229 Dowiedz się więcej o cenie XSwap Treasure (XTT) Tokenomika XSwap Treasure (XTT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki XSwap Treasure (XTT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów XTT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów XTT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszXTT tokenomikę, poznaj cenę tokena XTTna żywo! Prognoza ceny XTT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać XTT? Nasza strona z prognozami cen XTT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena XTT już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.