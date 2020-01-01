Poznaj tokenomikę Xspectra Ai ($XAI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $XAI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Xspectra Ai ($XAI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $XAI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Xspectra Ai ($XAI) Odkryj kluczowe informacje o Xspectra Ai ($XAI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Xspectra Ai ($XAI) X Spectra AI is pioneering the integration of artificial intelligence (AI) and blockchain technology to create a decentralized platform that offers innovative solutions for users, developers, and businesses. By combining the power of AI agents with the security and transparency of blockchain, X Spectra is building an ecosystem where intelligent agents can automate tasks, provide insights, and collaborate with both humans and other agents in a seamless, decentralized environment. At the core of the platform is the X Spectra decentralized application (DApp), which will serve as the primary interface for users to interact with AI agents and access a variety of AI-driven services. From crypto-focused agents offering automated trading strategies to general-purpose agents designed for a wide range of industries, the X Spectra DApp will empower users to leverage advanced AI technologies while ensuring privacy and decentralization. Through these efforts, X Spectra aims to become a leader in the AI x Blockchain space, driving innovation and unlocking new opportunities for all participants in the ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://xspectraai.io/ Biała księga: https://xspectraai.gitbook.io/x-spectra Tokenomika i analiza cenowa Xspectra Ai ($XAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Xspectra Ai ($XAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 17.14K $ 17.14K $ 17.14K Całkowita podaż: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Podaż w obiegu: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 17.14K $ 17.14K $ 17.14K Historyczne maksimum: $ 0.093458 $ 0.093458 $ 0.093458 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00171379 $ 0.00171379 $ 0.00171379 Dowiedz się więcej o cenie Xspectra Ai ($XAI) Tokenomika Xspectra Ai ($XAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Xspectra Ai ($XAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów $XAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów $XAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumiesz$XAI tokenomikę, poznaj cenę tokena $XAIna żywo! Prognoza ceny $XAI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać $XAI? Nasza strona z prognozami cen $XAI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena $XAI już teraz! 