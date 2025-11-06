Informacje o cenie Xrpatriot (XRPATRIOT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.142747$ 0.142747 $ 0.142747 Najniższa cena $ 0.064433$ 0.064433 $ 0.064433 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) -5.82% Zmiana ceny (7D) -5.82%

Aktualna cena Xrpatriot (XRPATRIOT) wynosi $0.068922. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs XRPATRIOT wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs XRPATRIOT w historii to $ 0.142747, a najniższy to $ 0.064433.

Pod względem krótkoterminowych wyniki XRPATRIOT zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -5.82% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Xrpatriot (XRPATRIOT)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Podaż w obiegu 17.76M 17.76M 17.76M Całkowita podaż 17,760,000.00000001 17,760,000.00000001 17,760,000.00000001

Obecna kapitalizacja rynkowa Xrpatriot wynosi $ 1.22M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż XRPATRIOT w obiegu wynosi 17.76M, przy całkowitej podaży 17760000.00000001. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.22M.