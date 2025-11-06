GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Xrpatriot to 0.068922 USD. Śledź aktualizacje cen XRPATRIOT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe XRPATRIOT łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Xrpatriot to 0.068922 USD. Śledź aktualizacje cen XRPATRIOT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe XRPATRIOT łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o XRPATRIOT

Informacje o cenie XRPATRIOT

Czym jest XRPATRIOT

Oficjalna strona internetowa XRPATRIOT

Tokenomika XRPATRIOT

Prognoza cen XRPATRIOT

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Xrpatriot

Cena Xrpatriot (XRPATRIOT)

Nienotowany

Aktualna cena 1 XRPATRIOT do USD:

$0.068922
$0.068922$0.068922
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Xrpatriot (XRPATRIOT) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:37:10 (UTC+8)

Informacje o cenie Xrpatriot (XRPATRIOT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.142747
$ 0.142747$ 0.142747

$ 0.064433
$ 0.064433$ 0.064433

--

--

-5.82%

-5.82%

Aktualna cena Xrpatriot (XRPATRIOT) wynosi $0.068922. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs XRPATRIOT wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs XRPATRIOT w historii to $ 0.142747, a najniższy to $ 0.064433.

Pod względem krótkoterminowych wyniki XRPATRIOT zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -5.82% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Xrpatriot (XRPATRIOT)

$ 1.22M
$ 1.22M$ 1.22M

--
----

$ 1.22M
$ 1.22M$ 1.22M

17.76M
17.76M 17.76M

17,760,000.00000001
17,760,000.00000001 17,760,000.00000001

Obecna kapitalizacja rynkowa Xrpatriot wynosi $ 1.22M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż XRPATRIOT w obiegu wynosi 17.76M, przy całkowitej podaży 17760000.00000001. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.22M.

Historia ceny Xrpatriot (XRPATRIOT) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Xrpatriot do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Xrpatriot do USD wyniosła $ -0.0273420190.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Xrpatriot do USD wyniosła $ -0.0315518368.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Xrpatriot do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ -0.0273420190-39.67%
60 dni$ -0.0315518368-45.77%
90 dni$ 0--

Co to jest Xrpatriot (XRPATRIOT)

XRPATRIOT is a community-driven token on the XRP Ledger (XRPL), focused on promoting patriotism and financial freedom through cryptocurrency. It aims to unite supporters of XRP and decentralization, emphasizing liberty and camaraderie. The project includes an associated NFT collection called The Patriots Club, featuring 1,776 unique NFTs that represent membership in the ecosystem. These NFTs are traded on platforms like xrp.cafe, with a floor price around 27 XRP. The token, traded on First Ledger, has a price of approximately $0.1336, with a 10.2% increase in the last 24 hours and a market cap of about $366,323. The project markets itself as a cultural movement, but some sources note a lack of verified supply data and limited exchange listings, suggesting caution for investors.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Xrpatriot (XRPATRIOT)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Xrpatriot (w USD)

Jaka będzie wartość Xrpatriot (XRPATRIOT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Xrpatriot (XRPATRIOT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Xrpatriot.

Sprawdź teraz prognozę ceny Xrpatriot!

XRPATRIOT na lokalne waluty

Tokenomika Xrpatriot (XRPATRIOT)

Zrozumienie tokenomiki Xrpatriot (XRPATRIOT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena XRPATRIOTjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Xrpatriot (XRPATRIOT)

Jaka jest dziś wartość Xrpatriot (XRPATRIOT)?
Aktualna cena XRPATRIOT w USD wynosi 0.068922USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena XRPATRIOT do USD?
Aktualna cena XRPATRIOT w USD wynosi $ 0.068922. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Xrpatriot?
Kapitalizacja rynkowa dla XRPATRIOT wynosi $ 1.22M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż XRPATRIOT w obiegu?
W obiegu XRPATRIOT znajduje się 17.76M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) XRPATRIOT?
XRPATRIOT osiąga ATH w wysokości 0.142747 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla XRPATRIOT?
XRPATRIOT zaliczył cenę ATL w wysokości 0.064433 USD.
Jaki jest wolumen obrotu XRPATRIOT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla XRPATRIOT wynosi -- USD.
Czy w tym roku XRPATRIOT pójdzie wyżej?
XRPATRIOT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny XRPATRIOT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:37:10 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Xrpatriot (XRPATRIOT)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,694.16
$103,694.16$103,694.16

-0.03%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,435.18
$3,435.18$3,435.18

+1.07%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.81
$161.81$161.81

+0.80%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.83
$1,477.83$1,477.83

+0.12%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,694.16
$103,694.16$103,694.16

-0.03%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,435.18
$3,435.18$3,435.18

+1.07%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3474
$2.3474$2.3474

+3.11%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.81
$161.81$161.81

+0.80%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1409
$1.1409$1.1409

+5.13%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03551
$0.03551$0.03551

+42.04%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00361
$0.00361$0.00361

-51.86%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000009100
$0.000009100$0.000009100

+381.99%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2289
$0.2289$0.2289

+357.80%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000595
$0.0000000595$0.0000000595

+294.03%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.5380
$1.5380$1.5380

+89.59%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01800
$0.01800$0.01800

+44.00%