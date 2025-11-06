Informacje o cenie XPLA (XPLA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.02059902 $ 0.02059902 $ 0.02059902 Minimum 24h $ 0.02296278 $ 0.02296278 $ 0.02296278 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.02059902$ 0.02059902 $ 0.02059902 Maksimum 24h $ 0.02296278$ 0.02296278 $ 0.02296278 Historyczne maksimum $ 1.4$ 1.4 $ 1.4 Najniższa cena $ 0.02014779$ 0.02014779 $ 0.02014779 Zmiana ceny (1H) -0.63% Zmiana ceny (1D) +2.24% Zmiana ceny (7D) -18.56% Zmiana ceny (7D) -18.56%

Aktualna cena XPLA (XPLA) wynosi $0.02141146. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs XPLA wahał się między $ 0.02059902 a $ 0.02296278, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs XPLA w historii to $ 1.4, a najniższy to $ 0.02014779.

Pod względem krótkoterminowych wyniki XPLA zmieniły się o -0.63% w ciągu ostatniej godziny, o +2.24% w ciągu 24 godzin i o -18.56% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o XPLA (XPLA)

Kapitalizacja rynkowa $ 18.19M$ 18.19M $ 18.19M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 42.83M$ 42.83M $ 42.83M Podaż w obiegu 849.47M 849.47M 849.47M Całkowita podaż 1,999,921,732.5821 1,999,921,732.5821 1,999,921,732.5821

Obecna kapitalizacja rynkowa XPLA wynosi $ 18.19M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż XPLA w obiegu wynosi 849.47M, przy całkowitej podaży 1999921732.5821. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 42.83M.