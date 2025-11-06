GiełdaDEX+
Aktualna cena XPLA to 0.02141146 USD. Śledź aktualizacje cen XPLA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe XPLA łatwo w MEXC już teraz.

Cena XPLA (XPLA)

Nienotowany

Aktualna cena 1 XPLA do USD:

+2.20%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich.
XPLA (XPLA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:37:03 (UTC+8)

Informacje o cenie XPLA (XPLA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Minimum 24h
Maksimum 24h

-0.63%

+2.24%

-18.56%

-18.56%

Aktualna cena XPLA (XPLA) wynosi $0.02141146. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs XPLA wahał się między $ 0.02059902 a $ 0.02296278, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs XPLA w historii to $ 1.4, a najniższy to $ 0.02014779.

Pod względem krótkoterminowych wyniki XPLA zmieniły się o -0.63% w ciągu ostatniej godziny, o +2.24% w ciągu 24 godzin i o -18.56% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o XPLA (XPLA)

Obecna kapitalizacja rynkowa XPLA wynosi $ 18.19M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż XPLA w obiegu wynosi 849.47M, przy całkowitej podaży 1999921732.5821. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 42.83M.

Historia ceny XPLA (XPLA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny XPLA do USD wyniosła $ +0.00047008.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny XPLA do USD wyniosła $ -0.0072441628.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny XPLA do USD wyniosła $ -0.0071217320.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny XPLA do USD wyniosła $ -0.01460946231921646.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00047008+2.24%
30 Dni$ -0.0072441628-33.83%
60 dni$ -0.0071217320-33.26%
90 dni$ -0.01460946231921646-40.55%

Co to jest XPLA (XPLA)

XPLA is a Layer 1 blockchain that serves as a hub for digital media content. It encompasses a wide range of digital content, including Web3 games, blockchain gaming platform, NFT marketplace, and metaverse, with the intent of ‘Explore & Play.’ With a leading blockchain infrastructure empowered by a sustainable ecosystem, native SDK, and diverse middleware that fosters a developer-friendly environment, XPLA takes a leap as the core global blockchain hub. XPLA is a collaborative blockchain, where partners with expertise in technology, security, and content come together to contribute their exceptional skills. Central to its mission is the creation of a sustainable blockchain gaming ecosystem, anchored by the 'Play to Own' principle. This ethos ensures that the ownership and efforts of gamers are respected and valued.

XPLA Mainnet utilizes the Cosmos SDK and expands consistently through interoperability with various chains based on Cosmos IBC. It has established an environment that supports COSMWASM and EVM for active interaction with other ecosystems and is compatible with smart contracts coded in Solidity through EVM compatibility.

Within the XPLA mainnet, a vibrant ecosystem of diverse genres of games and DApps is continuously maturing. Having recently onboarded top-notch IPs such as The Walking Dead: All-Stars, Summoners War: Chronicles, and MiniGame Party, including the first cross-chain game, Idle Ninja Online, XPLA is not merely progressing, but propelling ahead as a pivotal, content-driven blockchain, exhibiting an impressive spectrum of services.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla XPLA (XPLA)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny XPLA (w USD)

Jaka będzie wartość XPLA (XPLA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w XPLA (XPLA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla XPLA.

Sprawdź teraz prognozę ceny XPLA!

Tokenomika XPLA (XPLA)

Zrozumienie tokenomiki XPLA (XPLA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena XPLAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące XPLA (XPLA)

Jaka jest dziś wartość XPLA (XPLA)?
Aktualna cena XPLA w USD wynosi 0.02141146USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena XPLA do USD?
Aktualna cena XPLA w USD wynosi $ 0.02141146. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa XPLA?
Kapitalizacja rynkowa dla XPLA wynosi $ 18.19M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż XPLA w obiegu?
W obiegu XPLA znajduje się 849.47M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) XPLA?
XPLA osiąga ATH w wysokości 1.4 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla XPLA?
XPLA zaliczył cenę ATL w wysokości 0.02014779 USD.
Jaki jest wolumen obrotu XPLA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla XPLA wynosi -- USD.
Czy w tym roku XPLA pójdzie wyżej?
XPLA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny XPLA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:37:03 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

