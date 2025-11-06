Informacje o cenie Xpedition (XPED) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.02008574 $ 0.02008574 $ 0.02008574 Minimum 24h $ 0.02008784 $ 0.02008784 $ 0.02008784 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.02008574$ 0.02008574 $ 0.02008574 Maksimum 24h $ 0.02008784$ 0.02008784 $ 0.02008784 Historyczne maksimum $ 0.03393605$ 0.03393605 $ 0.03393605 Najniższa cena $ 0.02007645$ 0.02007645 $ 0.02007645 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -0.00% Zmiana ceny (7D) -13.78% Zmiana ceny (7D) -13.78%

Aktualna cena Xpedition (XPED) wynosi $0.02008574. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs XPED wahał się między $ 0.02008574 a $ 0.02008784, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs XPED w historii to $ 0.03393605, a najniższy to $ 0.02007645.

Pod względem krótkoterminowych wyniki XPED zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -0.00% w ciągu 24 godzin i o -13.78% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Xpedition (XPED)

Kapitalizacja rynkowa $ 3.53M$ 3.53M $ 3.53M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 10.04M$ 10.04M $ 10.04M Podaż w obiegu 175.51M 175.51M 175.51M Całkowita podaż 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Xpedition wynosi $ 3.53M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż XPED w obiegu wynosi 175.51M, przy całkowitej podaży 500000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 10.04M.