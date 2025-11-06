GiełdaDEX+
Aktualna cena Xpedition to 0.02008574 USD. Śledź aktualizacje cen XPED do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe XPED łatwo w MEXC już teraz.

Cena Xpedition (XPED)

Aktualna cena 1 XPED do USD:

$0.02008574
$0.02008574$0.02008574
0.00%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich.
USD
Xpedition (XPED) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Xpedition (XPED) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.02008574
$ 0.02008574$ 0.02008574
Minimum 24h
$ 0.02008784
$ 0.02008784$ 0.02008784
Maksimum 24h

$ 0.02008574
$ 0.02008574$ 0.02008574

$ 0.02008784
$ 0.02008784$ 0.02008784

$ 0.03393605
$ 0.03393605$ 0.03393605

$ 0.02007645
$ 0.02007645$ 0.02007645

--

-0.00%

-13.78%

-13.78%

Aktualna cena Xpedition (XPED) wynosi $0.02008574. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs XPED wahał się między $ 0.02008574 a $ 0.02008784, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs XPED w historii to $ 0.03393605, a najniższy to $ 0.02007645.

Pod względem krótkoterminowych wyniki XPED zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -0.00% w ciągu 24 godzin i o -13.78% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Xpedition (XPED)

$ 3.53M
$ 3.53M$ 3.53M

--
----

$ 10.04M
$ 10.04M$ 10.04M

175.51M
175.51M 175.51M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Xpedition wynosi $ 3.53M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż XPED w obiegu wynosi 175.51M, przy całkowitej podaży 500000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 10.04M.

Historia ceny Xpedition (XPED) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Xpedition do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Xpedition do USD wyniosła $ -0.0045968927.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Xpedition do USD wyniosła $ -0.0071938503.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Xpedition do USD wyniosła $ -0.01335369306072818.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-0.00%
30 Dni$ -0.0045968927-22.88%
60 dni$ -0.0071938503-35.81%
90 dni$ -0.01335369306072818-39.93%

Co to jest Xpedition (XPED)

XPED is the native utility token of SITEnetwork, a global open ecosystem of immersive, web-based tourism experiences that bridge real-world destinations with their metaverse twins. Accessible on any internet enabled device, it is designed for accessibility, scalability, sustainability, and decentralised engagement. XPED enables seamless transactions and rewards across a dynamic hybrid tourism landscape. Within SITEnetwork, XPED unlocks exclusive AR/VR travel experiences, premium digital events and access to virtual showcases of tourist destinations around the world. Users can collect Proof-of-Visit NFTs, redeem tokens for rare digital souvenirs, and participate in time-travel simulations or multilingual guided tours. Every interaction becomes a monetisable opportunity – from tipping local storytellers to earning for ethical travel choices and user- generated content. SITEnetwork is currently building tourism destination twins in a number of countries around the world.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Xpedition (w USD)

Jaka będzie wartość Xpedition (XPED) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Xpedition (XPED) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Xpedition.

Sprawdź teraz prognozę ceny Xpedition!

XPED na lokalne waluty

Tokenomika Xpedition (XPED)

Zrozumienie tokenomiki Xpedition (XPED) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena XPEDjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Xpedition (XPED)

Jaka jest dziś wartość Xpedition (XPED)?
Aktualna cena XPED w USD wynosi 0.02008574USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena XPED do USD?
Aktualna cena XPED w USD wynosi $ 0.02008574. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Xpedition?
Kapitalizacja rynkowa dla XPED wynosi $ 3.53M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż XPED w obiegu?
W obiegu XPED znajduje się 175.51M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) XPED?
XPED osiąga ATH w wysokości 0.03393605 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla XPED?
XPED zaliczył cenę ATL w wysokości 0.02007645 USD.
Jaki jest wolumen obrotu XPED?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla XPED wynosi -- USD.
Czy w tym roku XPED pójdzie wyżej?
XPED może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny XPED, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Xpedition (XPED)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

