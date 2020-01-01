Poznaj tokenomikę XNF (XNF) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena XNF, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę XNF (XNF) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena XNF, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / XNF (XNF) / Tokenomika / Tokenomika XNF (XNF) Odkryj kluczowe informacje o XNF (XNF), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o XNF (XNF) Xenify stands as a cross-chain meta-aggregator of aggregators, pioneering a new era of 'Swap to Earn'. Our ground-breaking protocol seamlessly integrates innovative tokenomics and advanced cross-chain functionality into a single, powerful package. By incorporating a unique, game theory-based incentive model that actively rewards engagement, Xenify is primed to instigate a seismic shift in the world of cross-chain swapping. Our mission is to revolutionize the DeFi landscape by offering the best of both worlds: an ultra-efficient swap experience and substantial opportunities for earning. Oficjalna strona internetowa: https://xenify.io Biała księga: https://github.com/xenify-io/litepaper Tokenomika i analiza cenowa XNF (XNF) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla XNF (XNF), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 10.75K Całkowita podaż: $ 3.34M Podaż w obiegu: $ 618.80K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 58.05K Historyczne maksimum: $ 9.31 Historyczne minimum: $ 0.01119919 Aktualna cena: $ 0.0173785 Dowiedz się więcej o cenie XNF (XNF) Tokenomika XNF (XNF): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki XNF (XNF) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów XNF, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów XNF. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszXNF tokenomikę, poznaj cenę tokena XNFna żywo! Prognoza ceny XNF Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać XNF? Nasza strona z prognozami cen XNF łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena XNF już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.