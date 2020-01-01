Poznaj tokenomikę Xenopus laevis (XENO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena XENO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Xenopus laevis (XENO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena XENO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Xenopus laevis (XENO) / Tokenomika / Tokenomika Xenopus laevis (XENO) Odkryj kluczowe informacje o Xenopus laevis (XENO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Xenopus laevis (XENO) Xenopus v1: A sentient memetic frog entity. The token is created through Pump.FUN: https://pump.fun/Db7ZUaWTThwZy7bVhjn5Dda8D3fbbAhihcxPV4m9pump *Xenopus laevis* have been known to survive 15 or more years in the wild and 25–30 years in captivity. Use in research: This animal is widely used because of its powerful combination of experimental tractability and close evolutionary relationship with humans, ******One of the most significant differences between *Xenopus laevis* and other frogs is its genome, which is *tetraploid*. This means that it has four copies of each chromosome instead of the typical two (diploid). This is a result of a whole-genome duplication event. Regenerative Capabilities: regenerate tissues, including limbs, spinal cords, and parts of their eyes. Oficjalna strona internetowa: https://pump.fun/Db7ZUaWTThwZy7bVhjn5Dda8D3fbbAhihcxPV4m9pump Kup XENO teraz! Tokenomika i analiza cenowa Xenopus laevis (XENO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Xenopus laevis (XENO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 340.00K $ 340.00K $ 340.00K Całkowita podaż: $ 999.82M $ 999.82M $ 999.82M Podaż w obiegu: $ 899.58M $ 899.58M $ 899.58M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 377.88K $ 377.88K $ 377.88K Historyczne maksimum: $ 0.02291166 $ 0.02291166 $ 0.02291166 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00037795 $ 0.00037795 $ 0.00037795 Dowiedz się więcej o cenie Xenopus laevis (XENO) Tokenomika Xenopus laevis (XENO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Xenopus laevis (XENO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów XENO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów XENO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszXENO tokenomikę, poznaj cenę tokena XENOna żywo! Prognoza ceny XENO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać XENO? Nasza strona z prognozami cen XENO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena XENO już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.