Poznaj tokenomikę X World Games (XWG) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena XWG, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika X World Games (XWG) Odkryj kluczowe informacje o X World Games (XWG), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o X World Games (XWG)
The virtual world of the new internet, trade #NFT everywhere.

Oficjalna strona internetowa: https://xwg.games/

Tokenomika i analiza cenowa X World Games (XWG)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla X World Games (XWG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa: $ 192.54K
Całkowita podaż: $ 9.94B
Podaż w obiegu: $ 3.42B
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 559.77K
Historyczne maksimum: $ 0.289575
Historyczne minimum: $ 0
Aktualna cena: $ 0

Tokenomika X World Games (XWG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki X World Games (XWG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów XWG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów XWG.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Prognoza ceny XWG
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać XWG? Nasza strona z prognozami cen XWG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.