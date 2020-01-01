Poznaj tokenomikę X Trade AI (XTRADE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena XTRADE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę X Trade AI (XTRADE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena XTRADE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / X Trade AI (XTRADE) / Tokenomika / Tokenomika X Trade AI (XTRADE) Odkryj kluczowe informacje o X Trade AI (XTRADE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o X Trade AI (XTRADE) "Boost your profit with X Trade AI" X Trade AI is the intelligent chatbot that filters signal from the chaos. From scanning meme trends to analyzing trading patterns, it delivers sharp insights instantly. No fluff, just fast, actionable info — so you're never late to the next big move. Oficjalna strona internetowa: https://pump.fun/coin/2vfBxPmHSW2YijUcFCRoMMkAWP9fp8FGWnKxVvJnpump Kup XTRADE teraz! Tokenomika i analiza cenowa X Trade AI (XTRADE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla X Trade AI (XTRADE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 9.20K Całkowita podaż: $ 999.73M Podaż w obiegu: $ 999.73M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 9.20K Historyczne maksimum: $ 0.00893922 Historyczne minimum: $ 0.00000785 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie X Trade AI (XTRADE) Tokenomika X Trade AI (XTRADE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki X Trade AI (XTRADE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów XTRADE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów XTRADE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszXTRADE tokenomikę, poznaj cenę tokena XTRADEna żywo! Prognoza ceny XTRADE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać XTRADE? Nasza strona z prognozami cen XTRADE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena XTRADE już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.