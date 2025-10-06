Aktualna cena X Trade AI to 0.00001027 USD. Śledź aktualizacje cen XTRADE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe XTRADE łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena X Trade AI to 0.00001027 USD. Śledź aktualizacje cen XTRADE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe XTRADE łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o XTRADE

Informacje o cenie XTRADE

Oficjalna strona internetowa XTRADE

Tokenomika XTRADE

Prognoza cen XTRADE

Cena X Trade AI (XTRADE)

Aktualna cena 1 XTRADE do USD:

X Trade AI (XTRADE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-10-06 02:45:44 (UTC+8)

Informacje o cenie X Trade AI (XTRADE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Minimum 24h
Maksimum 24h

$ 0.00893922
$ 0.00893922$ 0.00893922

$ 0.00000785
$ 0.00000785$ 0.00000785

+9.16%

+9.16%

Aktualna cena X Trade AI (XTRADE) wynosi $0.00001027. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs XTRADE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs XTRADE w historii to $ 0.00893922, a najniższy to $ 0.00000785.

Pod względem krótkoterminowych wyniki XTRADE zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o +9.16% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o X Trade AI (XTRADE)

$ 10.27K
$ 10.27K$ 10.27K

$ 10.27K
$ 10.27K$ 10.27K

999.72M
999.72M 999.72M

999,720,234.282023
999,720,234.282023 999,720,234.282023

Obecna kapitalizacja rynkowa X Trade AI wynosi $ 10.27K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż XTRADE w obiegu wynosi 999.72M, przy całkowitej podaży 999720234.282023. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 10.27K.

Historia ceny X Trade AI (XTRADE) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny X Trade AI do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny X Trade AI do USD wyniosła $ +0.0000013554.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny X Trade AI do USD wyniosła $ +0.0000004500.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny X Trade AI do USD wyniosła $ -0.00000447768087083159.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ +0.0000013554+13.20%
60 dni$ +0.0000004500+4.38%
90 dni$ -0.00000447768087083159-30.36%

Co to jest X Trade AI (XTRADE)

"Boost your profit with X Trade AI" X Trade AI is the intelligent chatbot that filters signal from the chaos. From scanning meme trends to analyzing trading patterns, it delivers sharp insights instantly. No fluff, just fast, actionable info — so you’re never late to the next big move.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla X Trade AI (XTRADE)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny X Trade AI (w USD)

Jaka będzie wartość X Trade AI (XTRADE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w X Trade AI (XTRADE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla X Trade AI.

Sprawdź teraz prognozę ceny X Trade AI!

XTRADE na lokalne waluty

Tokenomika X Trade AI (XTRADE)

Zrozumienie tokenomiki X Trade AI (XTRADE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena XTRADEjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące X Trade AI (XTRADE)

Jaka jest dziś wartość X Trade AI (XTRADE)?
Aktualna cena XTRADE w USD wynosi 0.00001027USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena XTRADE do USD?
Aktualna cena XTRADE w USD wynosi $ 0.00001027. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa X Trade AI?
Kapitalizacja rynkowa dla XTRADE wynosi $ 10.27K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż XTRADE w obiegu?
W obiegu XTRADE znajduje się 999.72M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) XTRADE?
XTRADE osiąga ATH w wysokości 0.00893922 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla XTRADE?
XTRADE zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00000785 USD.
Jaki jest wolumen obrotu XTRADE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla XTRADE wynosi -- USD.
Czy w tym roku XTRADE pójdzie wyżej?
XTRADE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny XTRADE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-10-06 02:45:44 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe X Trade AI (XTRADE)

Czas (UTC+8)TypInformacja
10-05 21:29:00Aktualności branżowe
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Aktualności branżowe
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Dane on-chain
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Aktualności branżowe
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Aktualności branżowe
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Aktualności branżowe
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.