Informacje o cenie X Trade AI (XTRADE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00893922$ 0.00893922 $ 0.00893922 Najniższa cena $ 0.00000785$ 0.00000785 $ 0.00000785 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) +9.16% Zmiana ceny (7D) +9.16%

Aktualna cena X Trade AI (XTRADE) wynosi $0.00001027. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs XTRADE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs XTRADE w historii to $ 0.00893922, a najniższy to $ 0.00000785.

Pod względem krótkoterminowych wyniki XTRADE zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o +9.16% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o X Trade AI (XTRADE)

Kapitalizacja rynkowa $ 10.27K$ 10.27K $ 10.27K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 10.27K$ 10.27K $ 10.27K Podaż w obiegu 999.72M 999.72M 999.72M Całkowita podaż 999,720,234.282023 999,720,234.282023 999,720,234.282023

Obecna kapitalizacja rynkowa X Trade AI wynosi $ 10.27K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż XTRADE w obiegu wynosi 999.72M, przy całkowitej podaży 999720234.282023. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 10.27K.