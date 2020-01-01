Poznaj tokenomikę X Money (XMONEY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena XMONEY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę X Money (XMONEY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena XMONEY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o X Money (XMONEY) X Money is a cutting-edge digital financial ecosystem designed to revolutionize how individuals and businesses interact with money. Built on the principles of efficiency, accessibility, and innovation, X Money aims to become the global standard for modern financial transactions, encompassing payments, loans, and beyond. Mission The mission of X Money is to simplify and enhance the financial lives of its users by providing a comprehensive platform for secure, fast, and seamless transactions. By leveraging advanced technology, X Money empowers users to manage their finances in ways that are both intuitive and future-proof. Oficjalna strona internetowa: https://xmoneyeth.com/ Kup XMONEY teraz! Tokenomika i analiza cenowa X Money (XMONEY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla X Money (XMONEY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 601.06K Całkowita podaż: $ 10.00M Podaż w obiegu: $ 10.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 601.06K Historyczne maksimum: $ 0.840374 Historyczne minimum: $ 0.01188658 Aktualna cena: $ 0.059929 Dowiedz się więcej o cenie X Money (XMONEY) Tokenomika X Money (XMONEY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki X Money (XMONEY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów XMONEY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów XMONEY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszXMONEY tokenomikę, poznaj cenę tokena XMONEYna żywo! Prognoza ceny XMONEY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać XMONEY? Nasza strona z prognozami cen XMONEY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena XMONEY już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.