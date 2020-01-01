Poznaj tokenomikę Wreath (WREATH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WREATH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Wreath (WREATH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WREATH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Wreath (WREATH) Wreath Finance creates structured onchain markets for synthetic bond positions. It enables decentralized, market-driven bond issuance on Ethereum—giving token holders a seamless way to raise capital by locking tokens into time-based markets that are priced and traded through Uniswap V3. Bond creators deposit their tokens, set terms, and let the market determine fair pricing. There's no need for OTC negotiations, airdrops, or liquidity lockups—everything is on-chain, transparent, and permissionless. For contributors, Wreath offers early access to tokens at a discount, with built-in liquidity from day one. Instead of navigating vesting cliffs or hoping for secondary liquidity, participants receive tradable bond tokens and LP share tokens, which they can hold, exit, or redeem when the bond matures—without relying on teams or centralized intermediaries. Whether you're raising, speculating, or farming time-locked assets, Wreath unlocks a new surface for protocol funding, contributor yield, and on-chain capital efficiency. Oficjalna strona internetowa: https://wreath.finance Kapitalizacja rynkowa: $ 5.93K $ 5.93K $ 5.93K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.93K $ 5.93K $ 5.93K Historyczne maksimum: $ 0.00174031 $ 0.00174031 $ 0.00174031 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Wreath (WREATH) Tokenomika Wreath (WREATH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Wreath (WREATH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WREATH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WREATH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWREATH tokenomikę, poznaj cenę tokena WREATHna żywo! Prognoza ceny WREATH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WREATH? Nasza strona z prognozami cen WREATH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. 