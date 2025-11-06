Informacje o cenie Wrapped XOC (WXOC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.21714 $ 0.21714 $ 0.21714 Minimum 24h $ 0.224877 $ 0.224877 $ 0.224877 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.21714$ 0.21714 $ 0.21714 Maksimum 24h $ 0.224877$ 0.224877 $ 0.224877 Historyczne maksimum $ 0.258007$ 0.258007 $ 0.258007 Najniższa cena $ 0.20779$ 0.20779 $ 0.20779 Zmiana ceny (1H) +0.19% Zmiana ceny (1D) +2.45% Zmiana ceny (7D) -2.51% Zmiana ceny (7D) -2.51%

Aktualna cena Wrapped XOC (WXOC) wynosi $0.22247. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WXOC wahał się między $ 0.21714 a $ 0.224877, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WXOC w historii to $ 0.258007, a najniższy to $ 0.20779.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WXOC zmieniły się o +0.19% w ciągu ostatniej godziny, o +2.45% w ciągu 24 godzin i o -2.51% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Wrapped XOC (WXOC)

Kapitalizacja rynkowa $ 3.87M$ 3.87M $ 3.87M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 3.87M$ 3.87M $ 3.87M Podaż w obiegu 17.41M 17.41M 17.41M Całkowita podaż 17,413,559.33238883 17,413,559.33238883 17,413,559.33238883

Obecna kapitalizacja rynkowa Wrapped XOC wynosi $ 3.87M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WXOC w obiegu wynosi 17.41M, przy całkowitej podaży 17413559.33238883. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 3.87M.