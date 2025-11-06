Informacje o cenie Wrapped stkscUSD (WSTKSCUSD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.93728 $ 0.93728 $ 0.93728 Minimum 24h $ 1.011 $ 1.011 $ 1.011 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.93728$ 0.93728 $ 0.93728 Maksimum 24h $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 Historyczne maksimum $ 1.025$ 1.025 $ 1.025 Najniższa cena $ 0.931754$ 0.931754 $ 0.931754 Zmiana ceny (1H) +0.01% Zmiana ceny (1D) -3.00% Zmiana ceny (7D) -7.75% Zmiana ceny (7D) -7.75%

Aktualna cena Wrapped stkscUSD (WSTKSCUSD) wynosi $0.938185. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WSTKSCUSD wahał się między $ 0.93728 a $ 1.011, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WSTKSCUSD w historii to $ 1.025, a najniższy to $ 0.931754.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WSTKSCUSD zmieniły się o +0.01% w ciągu ostatniej godziny, o -3.00% w ciągu 24 godzin i o -7.75% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Wrapped stkscUSD (WSTKSCUSD)

Kapitalizacja rynkowa $ 3.69M$ 3.69M $ 3.69M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 3.69M$ 3.69M $ 3.69M Podaż w obiegu 3.93M 3.93M 3.93M Całkowita podaż 3,932,192.584402 3,932,192.584402 3,932,192.584402

Obecna kapitalizacja rynkowa Wrapped stkscUSD wynosi $ 3.69M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WSTKSCUSD w obiegu wynosi 3.93M, przy całkowitej podaży 3932192.584402. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 3.69M.