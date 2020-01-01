Poznaj tokenomikę Wrapped stASTR (WSTASTR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WSTASTR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Wrapped stASTR (WSTASTR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WSTASTR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Wrapped stASTR (WSTASTR) / Tokenomika / Tokenomika Wrapped stASTR (WSTASTR) Odkryj kluczowe informacje o Wrapped stASTR (WSTASTR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Wrapped stASTR (WSTASTR) Astake is a secure and reliable Liquid Staking Protocol for Astar & Soneium Ecosystem, enabling seamless participation in Astar dApp Staking across both networks. Key Offering - High APR** from dApp Staking - Liquidity via yield-bearing $wstASTR - Extra Yield opportunities through partner DeFis - Multi-Chain Support through CCIP - Security with PeckShield audit - Intuitive UI for a seamless staking experience Astake is a secure and reliable Liquid Staking Protocol for Astar & Soneium Ecosystem, enabling seamless participation in Astar dApp Staking across both networks. Key Offering High APR** from dApp Staking

Liquidity via yield-bearing $wstASTR

Extra Yield opportunities through partner DeFis

Multi-Chain Support through CCIP

Security with PeckShield audit

Oficjalna strona internetowa: https://www.astake.dev

Tokenomika i analiza cenowa Wrapped stASTR (WSTASTR)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Wrapped stASTR (WSTASTR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa: $ 4.29M
Całkowita podaż: $ 184.47M
Podaż w obiegu: $ 184.47M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.29M
Historyczne maksimum: $ 0.03544925
Historyczne minimum: $ 0.00462923
Aktualna cena: $ 0.02325542

Tokenomika Wrapped stASTR (WSTASTR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Wrapped stASTR (WSTASTR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WSTASTR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WSTASTR.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.