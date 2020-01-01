Tokenomika Wrapped stASTR (WSTASTR)
Informacje o Wrapped stASTR (WSTASTR)
Astake is a secure and reliable Liquid Staking Protocol for Astar & Soneium Ecosystem, enabling seamless participation in Astar dApp Staking across both networks.
Key Offering
- High APR** from dApp Staking
- Liquidity via yield-bearing $wstASTR
- Extra Yield opportunities through partner DeFis
- Multi-Chain Support through CCIP
- Security with PeckShield audit
- Intuitive UI for a seamless staking experience
Tokenomika i analiza cenowa Wrapped stASTR (WSTASTR)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Wrapped stASTR (WSTASTR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Wrapped stASTR (WSTASTR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Wrapped stASTR (WSTASTR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów WSTASTR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów WSTASTR.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszWSTASTR tokenomikę, poznaj cenę tokena WSTASTRna żywo!
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.