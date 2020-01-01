Tokenomika Wrapped Savings rUSD (WSRUSD)

Odkryj kluczowe informacje o Wrapped Savings rUSD (WSRUSD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o Wrapped Savings rUSD (WSRUSD)

Reservoir is a multicollateral yield bearing stablecoin backed by RWAs and onchain strategies (tbills, overcollateralized onchain lending, funding rate strategies). This flexible infrastructure allows for consistently high yields paid out to through varying market conditions and sets up Reservoir to be the primary candidate for looping strategies. Reservoir is live on Ethereum & Berachain and recently crossed $250m in TVL.

Oficjalna strona internetowa:
https://reservoir.xyz/

Tokenomika i analiza cenowa Wrapped Savings rUSD (WSRUSD)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Wrapped Savings rUSD (WSRUSD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 40.53M
Całkowita podaż:
$ 53.29M
Podaż w obiegu:
$ 53.29M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 56.92M
Historyczne maksimum:
$ 1.17
Historyczne minimum:
$ 0.960987
Aktualna cena:
$ 1.068
Tokenomika Wrapped Savings rUSD (WSRUSD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów WSRUSD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów WSRUSD.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszWSRUSD tokenomikę, poznaj cenę tokena WSRUSDna żywo!

Prognoza ceny WSRUSD

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WSRUSD? Nasza strona z prognozami cen WSRUSD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.