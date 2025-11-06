GiełdaDEX+
Aktualna cena Wrapped Parasail Staked PEAQ to 0.066379 USD. Śledź aktualizacje cen WSTPEAQ do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe WSTPEAQ łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o WSTPEAQ

Informacje o cenie WSTPEAQ

Czym jest WSTPEAQ

Oficjalna strona internetowa WSTPEAQ

Tokenomika WSTPEAQ

Prognoza cen WSTPEAQ

Logo Wrapped Parasail Staked PEAQ

Cena Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)

Aktualna cena 1 WSTPEAQ do USD:

$0.066379
$0.066379$0.066379
0.00%1D
USD
Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:56:03 (UTC+8)

Informacje o cenie Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.147635
$ 0.147635$ 0.147635

$ 0.064661
$ 0.064661$ 0.064661

--

--

-23.98%

-23.98%

Aktualna cena Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) wynosi $0.066379. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WSTPEAQ wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WSTPEAQ w historii to $ 0.147635, a najniższy to $ 0.064661.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WSTPEAQ zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -23.98% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)

$ 29.68K
$ 29.68K$ 29.68K

--
----

$ 29.68K
$ 29.68K$ 29.68K

447.10K
447.10K 447.10K

447,099.9321349327
447,099.9321349327 447,099.9321349327

Obecna kapitalizacja rynkowa Wrapped Parasail Staked PEAQ wynosi $ 29.68K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WSTPEAQ w obiegu wynosi 447.10K, przy całkowitej podaży 447099.9321349327. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 29.68K.

Historia ceny Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Wrapped Parasail Staked PEAQ do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Wrapped Parasail Staked PEAQ do USD wyniosła $ -0.0341771996.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Wrapped Parasail Staked PEAQ do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Wrapped Parasail Staked PEAQ do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ -0.0341771996-51.48%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)

wstPEAQ is a wrapped version of stPEAQ (interest bearing token). When wrapping stPEAQ, one will obtain a corresponding amount of wstPEAQ. The amount of wstPEAQ obtained from the wrapping corresponds to the amount of underlying shares of stPEAQ.

Although stPEAQ’s rebasing mechanism allows a constant change in balance to reflect rewards, most DeFi applications require a constant balance mechanism for tokens. Thus wstPEAQ allows a seamless integration into popular DeFi protocols in various ecosystems.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Wrapped Parasail Staked PEAQ (w USD)

Jaka będzie wartość Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Wrapped Parasail Staked PEAQ.

Sprawdź teraz prognozę ceny Wrapped Parasail Staked PEAQ!

WSTPEAQ na lokalne waluty

Tokenomika Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)

Zrozumienie tokenomiki Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena WSTPEAQjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)

Jaka jest dziś wartość Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)?
Aktualna cena WSTPEAQ w USD wynosi 0.066379USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena WSTPEAQ do USD?
Aktualna cena WSTPEAQ w USD wynosi $ 0.066379. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Wrapped Parasail Staked PEAQ?
Kapitalizacja rynkowa dla WSTPEAQ wynosi $ 29.68K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż WSTPEAQ w obiegu?
W obiegu WSTPEAQ znajduje się 447.10K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) WSTPEAQ?
WSTPEAQ osiąga ATH w wysokości 0.147635 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla WSTPEAQ?
WSTPEAQ zaliczył cenę ATL w wysokości 0.064661 USD.
Jaki jest wolumen obrotu WSTPEAQ?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla WSTPEAQ wynosi -- USD.
Czy w tym roku WSTPEAQ pójdzie wyżej?
WSTPEAQ może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny WSTPEAQ, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:56:03 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

