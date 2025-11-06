Informacje o cenie Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.147635$ 0.147635 $ 0.147635 Najniższa cena $ 0.064661$ 0.064661 $ 0.064661 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) -23.98% Zmiana ceny (7D) -23.98%

Aktualna cena Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) wynosi $0.066379. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WSTPEAQ wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WSTPEAQ w historii to $ 0.147635, a najniższy to $ 0.064661.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WSTPEAQ zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -23.98% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)

Kapitalizacja rynkowa $ 29.68K$ 29.68K $ 29.68K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 29.68K$ 29.68K $ 29.68K Podaż w obiegu 447.10K 447.10K 447.10K Całkowita podaż 447,099.9321349327 447,099.9321349327 447,099.9321349327

Obecna kapitalizacja rynkowa Wrapped Parasail Staked PEAQ wynosi $ 29.68K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WSTPEAQ w obiegu wynosi 447.10K, przy całkowitej podaży 447099.9321349327. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 29.68K.