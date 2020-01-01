Poznaj tokenomikę Wrapped OrdBridge (WBRGE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WBRGE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Wrapped OrdBridge (WBRGE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WBRGE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Wrapped OrdBridge (WBRGE) Odkryj kluczowe informacje o Wrapped OrdBridge (WBRGE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Wrapped OrdBridge (WBRGE) OrdBridge is a Bridge between BRC-20 and ERC-20. BRGE is the native inscribed version on BRC-20 of OrdBridge and wBRGE is wrapped BRGE which exists on Ethereum mainnet. This bridging of BRGE to wBRGE from BRC-20 to ERC-20 has been done by OrdBridge itself. The bridge has been mainnet for months and is working flawlessly without any issues. Oficjalna strona internetowa: https://ordbridge.io/ Biała księga: https://ordbridge.gitbook.io/ordbridge-a-2-way-bridge-between-brc20-and-erc20/ Tokenomika i analiza cenowa Wrapped OrdBridge (WBRGE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Wrapped OrdBridge (WBRGE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 82.11K Całkowita podaż: $ 210.00M Podaż w obiegu: $ 109.50M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 157.48K Historyczne maksimum: $ 0.256927 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.0007499 Tokenomika Wrapped OrdBridge (WBRGE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Wrapped OrdBridge (WBRGE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WBRGE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WBRGE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.