Tokenomika Wrapped MistCoin (WMC) Odkryj kluczowe informacje o Wrapped MistCoin (WMC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Wrapped MistCoin (WMC) MistCoin is the prototype or manuscript for ERC-20. Its launch on November 3rd, 2015, coincided with the introduction of a custom token system for the Ethereum Mist Wallet. Ethereum pioneers Fabian Vogelsteller and Alex Van de Sande both lead the project. Following the release of MistCoin, hundreds of token contracts with the same exact code were deployed. Leading to the creation of the ERC-20 standard, designed and proposed by Fabian. In essence, MistCoin is the origin of every ERC-20 token. Wrapped MistCoin (WMC) was created to enable the seamless trading and use of MistCoin(MC) in a manner consistent with standard cryptocurrency protocols. This approach aligns with the conventional method applied when dealing with historical assets on Ethereum. Notably, other well-established digital assets, such as CryptoPunks, CryptoKitties, Etheria Tiles, among others, have undergone a very similar wrapping process to facilitate modern day use. WMC/MC can be freely Unwrapped and Wrapped, 1:1, by anyone at anytime. Oficjalna strona internetowa: https://www.mistcoineth.com/ Tokenomika i analiza cenowa Wrapped MistCoin (WMC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Wrapped MistCoin (WMC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.70M $ 2.70M $ 2.70M Całkowita podaż: $ 597.75K $ 597.75K $ 597.75K Podaż w obiegu: $ 501.18K $ 501.18K $ 501.18K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.22M $ 3.22M $ 3.22M Historyczne maksimum: $ 88.76 $ 88.76 $ 88.76 Historyczne minimum: $ 0.124173 $ 0.124173 $ 0.124173 Aktualna cena: $ 5.39 $ 5.39 $ 5.39 Dowiedz się więcej o cenie Wrapped MistCoin (WMC) Tokenomika Wrapped MistCoin (WMC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Wrapped MistCoin (WMC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WMC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WMC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWMC tokenomikę, poznaj cenę tokena WMCna żywo! Prognoza ceny WMC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WMC? Nasza strona z prognozami cen WMC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WMC już teraz! 