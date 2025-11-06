Informacje o cenie Wrapped HSK (WHSK) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.293131 $ 0.293131 $ 0.293131 Minimum 24h $ 0.314462 $ 0.314462 $ 0.314462 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.293131$ 0.293131 $ 0.293131 Maksimum 24h $ 0.314462$ 0.314462 $ 0.314462 Historyczne maksimum $ 0.608571$ 0.608571 $ 0.608571 Najniższa cena $ 0.282035$ 0.282035 $ 0.282035 Zmiana ceny (1H) +1.56% Zmiana ceny (1D) +6.63% Zmiana ceny (7D) -6.47% Zmiana ceny (7D) -6.47%

Aktualna cena Wrapped HSK (WHSK) wynosi $0.314456. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WHSK wahał się między $ 0.293131 a $ 0.314462, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WHSK w historii to $ 0.608571, a najniższy to $ 0.282035.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WHSK zmieniły się o +1.56% w ciągu ostatniej godziny, o +6.63% w ciągu 24 godzin i o -6.47% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Wrapped HSK (WHSK)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M Podaż w obiegu 3.84M 3.84M 3.84M Całkowita podaż 3,837,270.787534275 3,837,270.787534275 3,837,270.787534275

Obecna kapitalizacja rynkowa Wrapped HSK wynosi $ 1.21M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WHSK w obiegu wynosi 3.84M, przy całkowitej podaży 3837270.787534275. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.21M.