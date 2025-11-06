Informacje o cenie Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 101,582 $ 101,582 $ 101,582 Minimum 24h $ 103,665 $ 103,665 $ 103,665 Maksimum 24h Minimum 24h $ 101,582$ 101,582 $ 101,582 Maksimum 24h $ 103,665$ 103,665 $ 103,665 Historyczne maksimum $ 124,609$ 124,609 $ 124,609 Najniższa cena $ 100,203$ 100,203 $ 100,203 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) +1.72% Zmiana ceny (7D) -8.44% Zmiana ceny (7D) -8.44%

Aktualna cena Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) wynosi $103,342. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WGBTC wahał się między $ 101,582 a $ 103,665, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WGBTC w historii to $ 124,609, a najniższy to $ 100,203.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WGBTC zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +1.72% w ciągu 24 godzin i o -8.44% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC)

Kapitalizacja rynkowa $ 364.30K$ 364.30K $ 364.30K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 364.30K$ 364.30K $ 364.30K Podaż w obiegu 3.53 3.53 3.53 Całkowita podaż 3.525481743353978 3.525481743353978 3.525481743353978

Obecna kapitalizacja rynkowa Wrapped Goat Bitcoin wynosi $ 364.30K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WGBTC w obiegu wynosi 3.53, przy całkowitej podaży 3.525481743353978. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 364.30K.