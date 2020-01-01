Poznaj tokenomikę Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WFRAGSOL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WFRAGSOL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Wrapped fragSOL (WFRAGSOL)

Informacje o Wrapped fragSOL (WFRAGSOL)

Fragmetric is a native liquid (re)staking station on Solana that aims to improve the economic potential and security of the Solana ecosystem. Fragmetric succeeded in carrying out NCN reward distribution by utilizing Solana's token extension. Additionally, Fragmetric created useful solutions, such as the Normalized Token Program, for utilizing various LSTs in restaking platforms. The goal of Fragmetric is to create a safe, open, and incredibly effective restaking system that empowers users and supports the stability of the Solana restaking ecosystem.

Oficjalna strona internetowa: https://fragmetric.xyz
Biała księga: https://docs.fragmetric.xyz

Tokenomika i analiza cenowa Wrapped fragSOL (WFRAGSOL)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Wrapped fragSOL (WFRAGSOL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen.

Kapitalizacja rynkowa: $ 50.14M
Całkowita podaż: $ 230.80K
Podaż w obiegu: $ 230.80K
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 50.14M
Historyczne maksimum: $ 271.8
Historyczne minimum: $ 100.68
Aktualna cena: $ 217.26

Tokenomika Wrapped fragSOL (WFRAGSOL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WFRAGSOL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WFRAGSOL.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.