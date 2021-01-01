Poznaj tokenomikę Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WBLT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WBLT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) / Tokenomika / Tokenomika Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) Odkryj kluczowe informacje o Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) What is the project about? BMX by Morphex is an emerging decentralized exchange on Base, offering spot and perpetual futures trading while requiring only a wallet connection to trade. What makes your project unique? With unique tokenomics, BMX is able to create a strong "flywheel" effect for liquidity providers to further attract more liquidity for traders. History of your project. BMX is a perpetual DEX created by Morphex and deployed on Base. The Morphex team has been working on the original protocol on Fantom since September 2021. What’s next for your project? We aim to become the leading perpetual DEX on Base while also displaying our innovative tokenomics that improve capital efficiency for token holders and liquidity providers. What can your token be used for? Wrapped BLT is the auto-compounding wrapper for BLT, which is an index of blue-chip crypto assets that earns fees from spot and margin trading. With wBLT, you can provide liquidity for BMX-wBLT to earn more rewards. What is the project about? BMX by Morphex is an emerging decentralized exchange on Base, offering spot and perpetual futures trading while requiring only a wallet connection to trade. What makes your project unique? With unique tokenomics, BMX is able to create a strong "flywheel" effect for liquidity providers to further attract more liquidity for traders. History of your project. BMX is a perpetual DEX created by Morphex and deployed on Base. The Morphex team has been working on the original protocol on Fantom since September 2021. What’s next for your project? We aim to become the leading perpetual DEX on Base while also displaying our innovative tokenomics that improve capital efficiency for token holders and liquidity providers. What can your token be used for? Wrapped BLT is the auto-compounding wrapper for BLT, which is an index of blue-chip crypto assets that earns fees from spot and margin trading. With wBLT, you can provide liquidity for BMX-wBLT to earn more rewards. Oficjalna strona internetowa: https://www.morphex.trade/ Kup WBLT teraz! Tokenomika i analiza cenowa Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.62M $ 1.62M $ 1.62M Całkowita podaż: $ 1.31M $ 1.31M $ 1.31M Podaż w obiegu: $ 1.31M $ 1.31M $ 1.31M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.62M $ 1.62M $ 1.62M Historyczne maksimum: $ 2.08 $ 2.08 $ 2.08 Historyczne minimum: $ 0.719217 $ 0.719217 $ 0.719217 Aktualna cena: $ 1.23 $ 1.23 $ 1.23 Dowiedz się więcej o cenie Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) Tokenomika Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WBLT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WBLT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWBLT tokenomikę, poznaj cenę tokena WBLTna żywo! Prognoza ceny WBLT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WBLT? Nasza strona z prognozami cen WBLT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WBLT już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.