Poznaj tokenomikę Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WAAC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) Odkryj kluczowe informacje o Wrapped AyeAyeCoin (WAAC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) First memecoin, first animal token on Ethereum (August 2015) Oficjalna strona internetowa: https://ayeayecoin.xyz/ Tokenomika i analiza cenowa Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Wrapped AyeAyeCoin (WAAC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 4.88M Całkowita podaż: $ 6.00M Podaż w obiegu: $ 6.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.88M Historyczne maksimum: $ 4.56 Historyczne minimum: $ 0.138809 Aktualna cena: $ 0.81319 Tokenomika Wrapped AyeAyeCoin (WAAC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WAAC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WAAC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWAAC tokenomikę, poznaj cenę tokena WAACna żywo! Prognoza ceny WAAC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WAAC? Nasza strona z prognozami cen WAAC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.