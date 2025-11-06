Informacje o cenie Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 Minimum 24h $ 1.005 $ 1.005 $ 1.005 Maksimum 24h Minimum 24h $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 Maksimum 24h $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 Historyczne maksimum $ 1.029$ 1.029 $ 1.029 Najniższa cena $ 0.988984$ 0.988984 $ 0.988984 Zmiana ceny (1H) -0.01% Zmiana ceny (1D) -0.00% Zmiana ceny (7D) +0.04% Zmiana ceny (7D) +0.04%

Aktualna cena Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) wynosi $1.004. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WAPLAUSDT0 wahał się między $ 1.002 a $ 1.005, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WAPLAUSDT0 w historii to $ 1.029, a najniższy to $ 0.988984.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WAPLAUSDT0 zmieniły się o -0.01% w ciągu ostatniej godziny, o -0.00% w ciągu 24 godzin i o +0.04% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0)

Kapitalizacja rynkowa $ 2.69M$ 2.69M $ 2.69M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 2.67M$ 2.67M $ 2.67M Podaż w obiegu 2.68M 2.68M 2.68M Całkowita podaż 2,659,752.534134 2,659,752.534134 2,659,752.534134

Obecna kapitalizacja rynkowa Wrapped Aave Plasma USDT0 wynosi $ 2.69M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WAPLAUSDT0 w obiegu wynosi 2.68M, przy całkowitej podaży 2659752.534134. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.67M.