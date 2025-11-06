GiełdaDEX+
Aktualna cena Wrapped Aave Plasma USDe to 0.999046 USD. Śledź aktualizacje cen WAPLAUSDE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe WAPLAUSDE łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Wrapped Aave Plasma USDe to 0.999046 USD. Śledź aktualizacje cen WAPLAUSDE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe WAPLAUSDE łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o WAPLAUSDE

Informacje o cenie WAPLAUSDE

Czym jest WAPLAUSDE

Tokenomika WAPLAUSDE

Prognoza cen WAPLAUSDE

Cena Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE)

Aktualna cena 1 WAPLAUSDE do USD:

$0.999046
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:33:48 (UTC+8)

Informacje o cenie Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.998051
Minimum 24h
$ 1.002
Maksimum 24h

$ 0.998051
$ 1.002
$ 1.028
$ 0.956016
-0.05%

-0.04%

-0.03%

-0.03%

Aktualna cena Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) wynosi $0.999046. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WAPLAUSDE wahał się między $ 0.998051 a $ 1.002, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WAPLAUSDE w historii to $ 1.028, a najniższy to $ 0.956016.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WAPLAUSDE zmieniły się o -0.05% w ciągu ostatniej godziny, o -0.04% w ciągu 24 godzin i o -0.03% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE)

$ 806.47K
--
$ 806.47K
807.24K
807,239.5022297625
Obecna kapitalizacja rynkowa Wrapped Aave Plasma USDe wynosi $ 806.47K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WAPLAUSDE w obiegu wynosi 807.24K, przy całkowitej podaży 807239.5022297625. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 806.47K.

Historia ceny Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Wrapped Aave Plasma USDe do USD wyniosła $ -0.000418862137572.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Wrapped Aave Plasma USDe do USD wyniosła $ +0.0010765719.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Wrapped Aave Plasma USDe do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Wrapped Aave Plasma USDe do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.000418862137572-0.04%
30 Dni$ +0.0010765719+0.11%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE)

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Wrapped Aave Plasma USDe (w USD)

Jaka będzie wartość Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Wrapped Aave Plasma USDe.

Sprawdź teraz prognozę ceny Wrapped Aave Plasma USDe!

WAPLAUSDE na lokalne waluty

Tokenomika Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE)

Zrozumienie tokenomiki Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena WAPLAUSDEjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE)

Jaka jest dziś wartość Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE)?
Aktualna cena WAPLAUSDE w USD wynosi 0.999046USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena WAPLAUSDE do USD?
Aktualna cena WAPLAUSDE w USD wynosi $ 0.999046. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Wrapped Aave Plasma USDe?
Kapitalizacja rynkowa dla WAPLAUSDE wynosi $ 806.47K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż WAPLAUSDE w obiegu?
W obiegu WAPLAUSDE znajduje się 807.24K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) WAPLAUSDE?
WAPLAUSDE osiąga ATH w wysokości 1.028 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla WAPLAUSDE?
WAPLAUSDE zaliczył cenę ATL w wysokości 0.956016 USD.
Jaki jest wolumen obrotu WAPLAUSDE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla WAPLAUSDE wynosi -- USD.
Czy w tym roku WAPLAUSDE pójdzie wyżej?
WAPLAUSDE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny WAPLAUSDE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:33:48 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

