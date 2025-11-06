Informacje o cenie Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.998051 $ 0.998051 $ 0.998051 Minimum 24h $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.998051$ 0.998051 $ 0.998051 Maksimum 24h $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 Historyczne maksimum $ 1.028$ 1.028 $ 1.028 Najniższa cena $ 0.956016$ 0.956016 $ 0.956016 Zmiana ceny (1H) -0.05% Zmiana ceny (1D) -0.04% Zmiana ceny (7D) -0.03% Zmiana ceny (7D) -0.03%

Aktualna cena Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) wynosi $0.999046. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WAPLAUSDE wahał się między $ 0.998051 a $ 1.002, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WAPLAUSDE w historii to $ 1.028, a najniższy to $ 0.956016.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WAPLAUSDE zmieniły się o -0.05% w ciągu ostatniej godziny, o -0.04% w ciągu 24 godzin i o -0.03% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE)

Kapitalizacja rynkowa $ 806.47K$ 806.47K $ 806.47K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 806.47K$ 806.47K $ 806.47K Podaż w obiegu 807.24K 807.24K 807.24K Całkowita podaż 807,239.5022297625 807,239.5022297625 807,239.5022297625

Obecna kapitalizacja rynkowa Wrapped Aave Plasma USDe wynosi $ 806.47K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WAPLAUSDE w obiegu wynosi 807.24K, przy całkowitej podaży 807239.5022297625. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 806.47K.