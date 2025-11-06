Informacje o cenie Wrapped Aave Optimism WETH (WAOPTWETH) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 5,168.19$ 5,168.19 $ 5,168.19 Najniższa cena $ 4,005.73$ 4,005.73 $ 4,005.73 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) 0.00% Zmiana ceny (7D) 0.00%

Aktualna cena Wrapped Aave Optimism WETH (WAOPTWETH) wynosi $4,381.62. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WAOPTWETH wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WAOPTWETH w historii to $ 5,168.19, a najniższy to $ 4,005.73.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WAOPTWETH zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Wrapped Aave Optimism WETH (WAOPTWETH)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 740.52K$ 740.52K $ 740.52K Podaż w obiegu 169.01 169.01 169.01 Całkowita podaż 169.0062297401562 169.0062297401562 169.0062297401562

Obecna kapitalizacja rynkowa Wrapped Aave Optimism WETH wynosi $ 1.13M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WAOPTWETH w obiegu wynosi 169.01, przy całkowitej podaży 169.0062297401562. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 740.52K.