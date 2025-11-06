Informacje o cenie Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 4,441.88 $ 4,441.88 $ 4,441.88 Minimum 24h $ 4,441.88 $ 4,441.88 $ 4,441.88 Maksimum 24h Minimum 24h $ 4,441.88$ 4,441.88 $ 4,441.88 Maksimum 24h $ 4,441.88$ 4,441.88 $ 4,441.88 Historyczne maksimum $ 5,982.55$ 5,982.55 $ 5,982.55 Najniższa cena $ 4,252.18$ 4,252.18 $ 4,252.18 Zmiana ceny (1H) 0.00% Zmiana ceny (1D) 0.00% Zmiana ceny (7D) -7.40% Zmiana ceny (7D) -7.40%

Aktualna cena Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH) wynosi $4,441.88. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WAGNOWSTETH wahał się między $ 4,441.88 a $ 4,441.88, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WAGNOWSTETH w historii to $ 5,982.55, a najniższy to $ 4,252.18.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WAGNOWSTETH zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o 0.00% w ciągu 24 godzin i o -7.40% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH)

Kapitalizacja rynkowa $ 3.29M$ 3.29M $ 3.29M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 3.29M$ 3.29M $ 3.29M Podaż w obiegu 740.09 740.09 740.09 Całkowita podaż 740.0870280442687 740.0870280442687 740.0870280442687

Obecna kapitalizacja rynkowa Wrapped Aave Gnosis wstETH wynosi $ 3.29M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WAGNOWSTETH w obiegu wynosi 740.09, przy całkowitej podaży 740.0870280442687. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 3.29M.