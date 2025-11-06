Informacje o cenie Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 3,706.32 $ 3,706.32 $ 3,706.32 Minimum 24h $ 3,706.32 $ 3,706.32 $ 3,706.32 Maksimum 24h Minimum 24h $ 3,706.32$ 3,706.32 $ 3,706.32 Maksimum 24h $ 3,706.32$ 3,706.32 $ 3,706.32 Historyczne maksimum $ 5,023.11$ 5,023.11 $ 5,023.11 Najniższa cena $ 3,547.69$ 3,547.69 $ 3,547.69 Zmiana ceny (1H) 0.00% Zmiana ceny (1D) 0.00% Zmiana ceny (7D) -7.41% Zmiana ceny (7D) -7.41%

Aktualna cena Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) wynosi $3,706.32. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WAGNOWETH wahał się między $ 3,706.32 a $ 3,706.32, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WAGNOWETH w historii to $ 5,023.11, a najniższy to $ 3,547.69.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WAGNOWETH zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o 0.00% w ciągu 24 godzin i o -7.41% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH)

Kapitalizacja rynkowa $ 2.15M$ 2.15M $ 2.15M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 2.15M$ 2.15M $ 2.15M Podaż w obiegu 578.95 578.95 578.95 Całkowita podaż 578.9504796318386 578.9504796318386 578.9504796318386

Obecna kapitalizacja rynkowa Wrapped Aave Gnosis WETH wynosi $ 2.15M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WAGNOWETH w obiegu wynosi 578.95, przy całkowitej podaży 578.9504796318386. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.15M.