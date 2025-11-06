Informacje o cenie Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 122.76 $ 122.76 $ 122.76 Minimum 24h $ 126.52 $ 126.52 $ 126.52 Maksimum 24h Minimum 24h $ 122.76$ 122.76 $ 122.76 Maksimum 24h $ 126.52$ 126.52 $ 126.52 Historyczne maksimum $ 171.93$ 171.93 $ 171.93 Najniższa cena $ 118.89$ 118.89 $ 118.89 Zmiana ceny (1H) 0.00% Zmiana ceny (1D) +2.39% Zmiana ceny (7D) -5.42% Zmiana ceny (7D) -5.42%

Aktualna cena Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) wynosi $126.52. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WAGNOGNO wahał się między $ 122.76 a $ 126.52, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WAGNOGNO w historii to $ 171.93, a najniższy to $ 118.89.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WAGNOGNO zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +2.39% w ciągu 24 godzin i o -5.42% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO)

Kapitalizacja rynkowa $ 107.46K$ 107.46K $ 107.46K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 107.46K$ 107.46K $ 107.46K Podaż w obiegu 849.33 849.33 849.33 Całkowita podaż 849.3263552647285 849.3263552647285 849.3263552647285

Obecna kapitalizacja rynkowa Wrapped Aave Gnosis GNO wynosi $ 107.46K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WAGNOGNO w obiegu wynosi 849.33, przy całkowitej podaży 849.3263552647285. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 107.46K.