Informacje o cenie Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 3,454.33 $ 3,454.33 $ 3,454.33 Minimum 24h $ 3,665.95 $ 3,665.95 $ 3,665.95 Maksimum 24h Minimum 24h $ 3,454.33$ 3,454.33 $ 3,454.33 Maksimum 24h $ 3,665.95$ 3,665.95 $ 3,665.95 Historyczne maksimum $ 5,206.48$ 5,206.48 $ 5,206.48 Najniższa cena $ 3,260.36$ 3,260.36 $ 3,260.36 Zmiana ceny (1H) +0.17% Zmiana ceny (1D) +3.85% Zmiana ceny (7D) -12.44% Zmiana ceny (7D) -12.44%

Aktualna cena Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH) wynosi $3,633.24. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WAETHWETH wahał się między $ 3,454.33 a $ 3,665.95, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WAETHWETH w historii to $ 5,206.48, a najniższy to $ 3,260.36.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WAETHWETH zmieniły się o +0.17% w ciągu ostatniej godziny, o +3.85% w ciągu 24 godzin i o -12.44% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH)

Kapitalizacja rynkowa $ 121.94M$ 121.94M $ 121.94M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 121.94M$ 121.94M $ 121.94M Podaż w obiegu 33.59K 33.59K 33.59K Całkowita podaż 33,585.01934867787 33,585.01934867787 33,585.01934867787

Obecna kapitalizacja rynkowa Wrapped Aave Ethereum WETH wynosi $ 121.94M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WAETHWETH w obiegu wynosi 33.59K, przy całkowitej podaży 33585.01934867787. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 121.94M.