Informacje o cenie Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 1.12 $ 1.12 $ 1.12 Minimum 24h $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 Maksimum 24h Minimum 24h $ 1.12$ 1.12 $ 1.12 Maksimum 24h $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 Historyczne maksimum $ 1.23$ 1.23 $ 1.23 Najniższa cena $ 1.033$ 1.033 $ 1.033 Zmiana ceny (1H) +0.00% Zmiana ceny (1D) +0.04% Zmiana ceny (7D) +0.08% Zmiana ceny (7D) +0.08%

Aktualna cena Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT) wynosi $1.15. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WAETHUSDT wahał się między $ 1.12 a $ 1.17, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WAETHUSDT w historii to $ 1.23, a najniższy to $ 1.033.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WAETHUSDT zmieniły się o +0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +0.04% w ciągu 24 godzin i o +0.08% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT)

Kapitalizacja rynkowa $ 117.75M$ 117.75M $ 117.75M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 117.75M$ 117.75M $ 117.75M Podaż w obiegu 102.79M 102.79M 102.79M Całkowita podaż 102,794,858.679126 102,794,858.679126 102,794,858.679126

Obecna kapitalizacja rynkowa Wrapped Aave Ethereum USDT wynosi $ 117.75M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WAETHUSDT w obiegu wynosi 102.79M, przy całkowitej podaży 102794858.679126. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 117.75M.