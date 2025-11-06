Informacje o cenie Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 1.12 $ 1.12 $ 1.12 Minimum 24h $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 Maksimum 24h Minimum 24h $ 1.12$ 1.12 $ 1.12 Maksimum 24h $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 Historyczne maksimum $ 1.27$ 1.27 $ 1.27 Najniższa cena $ 0.965606$ 0.965606 $ 0.965606 Zmiana ceny (1H) -1.16% Zmiana ceny (1D) +0.04% Zmiana ceny (7D) +0.11% Zmiana ceny (7D) +0.11%

Aktualna cena Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC) wynosi $1.15. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WAETHUSDC wahał się między $ 1.12 a $ 1.17, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WAETHUSDC w historii to $ 1.27, a najniższy to $ 0.965606.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WAETHUSDC zmieniły się o -1.16% w ciągu ostatniej godziny, o +0.04% w ciągu 24 godzin i o +0.11% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC)

Kapitalizacja rynkowa $ 124.26M$ 124.26M $ 124.26M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 124.26M$ 124.26M $ 124.26M Podaż w obiegu 107.97M 107.97M 107.97M Całkowita podaż 107,965,578.129688 107,965,578.129688 107,965,578.129688

Obecna kapitalizacja rynkowa Wrapped Aave Ethereum USDC wynosi $ 124.26M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WAETHUSDC w obiegu wynosi 107.97M, przy całkowitej podaży 107965578.129688. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 124.26M.