Informacje o cenie Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: Minimum 24h $ 3,955.75 Maksimum 24h $ 4,303.97 Historyczne maksimum $ 6,300.14 Najniższa cena $ 3,160.66 Zmiana ceny (1H) -0.36% Zmiana ceny (1D) +3.73% Zmiana ceny (7D) -14.52%

Aktualna cena Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH) wynosi $4,176.41. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WAETHLIDOWSTETH wahał się między $ 3,955.75 a $ 4,303.97, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WAETHLIDOWSTETH w historii to $ 6,300.14, a najniższy to $ 3,160.66.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WAETHLIDOWSTETH zmieniły się o -0.36% w ciągu ostatniej godziny, o +3.73% w ciągu 24 godzin i o -14.52% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH)

Kapitalizacja rynkowa $ 8.45M Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 8.45M Podaż w obiegu 2.03K Całkowita podaż 2,032.749659762401

Obecna kapitalizacja rynkowa Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH wynosi $ 8.45M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WAETHLIDOWSTETH w obiegu wynosi 2.03K, przy całkowitej podaży 2032.749659762401. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 8.45M.