Informacje o cenie Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 3,336.7 $ 3,336.7 $ 3,336.7 Minimum 24h $ 3,620.87 $ 3,620.87 $ 3,620.87 Maksimum 24h Minimum 24h $ 3,336.7$ 3,336.7 $ 3,336.7 Maksimum 24h $ 3,620.87$ 3,620.87 $ 3,620.87 Historyczne maksimum $ 5,312.72$ 5,312.72 $ 5,312.72 Najniższa cena $ 1,900.47$ 1,900.47 $ 1,900.47 Zmiana ceny (1H) -0.36% Zmiana ceny (1D) +3.02% Zmiana ceny (7D) -14.96% Zmiana ceny (7D) -14.96%

Aktualna cena Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH) wynosi $3,512.45. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WAETHLIDOWETH wahał się między $ 3,336.7 a $ 3,620.87, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WAETHLIDOWETH w historii to $ 5,312.72, a najniższy to $ 1,900.47.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WAETHLIDOWETH zmieniły się o -0.36% w ciągu ostatniej godziny, o +3.02% w ciągu 24 godzin i o -14.96% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.66M$ 1.66M $ 1.66M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.66M$ 1.66M $ 1.66M Podaż w obiegu 474.33 474.33 474.33 Całkowita podaż 474.3259031481016 474.3259031481016 474.3259031481016

Obecna kapitalizacja rynkowa Wrapped Aave Ethereum Lido WETH wynosi $ 1.66M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WAETHLIDOWETH w obiegu wynosi 474.33, przy całkowitej podaży 474.3259031481016. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.66M.