Informacje o cenie Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.997903 $ 0.997903 $ 0.997903 Minimum 24h $ 1.042 $ 1.042 $ 1.042 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.997903$ 0.997903 $ 0.997903 Maksimum 24h $ 1.042$ 1.042 $ 1.042 Historyczne maksimum $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 Najniższa cena $ 0.920237$ 0.920237 $ 0.920237 Zmiana ceny (1H) +0.02% Zmiana ceny (1D) +0.05% Zmiana ceny (7D) +0.08% Zmiana ceny (7D) +0.08%

Aktualna cena Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) wynosi $1.023. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WAETHLIDOGHO wahał się między $ 0.997903 a $ 1.042, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WAETHLIDOGHO w historii to $ 1.11, a najniższy to $ 0.920237.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WAETHLIDOGHO zmieniły się o +0.02% w ciągu ostatniej godziny, o +0.05% w ciągu 24 godzin i o +0.08% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO)

Kapitalizacja rynkowa $ 13.68M$ 13.68M $ 13.68M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 13.68M$ 13.68M $ 13.68M Podaż w obiegu 13.37M 13.37M 13.37M Całkowita podaż 13,373,197.64009775 13,373,197.64009775 13,373,197.64009775

Obecna kapitalizacja rynkowa Wrapped Aave Ethereum Lido GHO wynosi $ 13.68M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WAETHLIDOGHO w obiegu wynosi 13.37M, przy całkowitej podaży 13373197.64009775. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 13.68M.