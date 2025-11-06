Informacje o cenie Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 Minimum 24h $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 Maksimum 24h Minimum 24h $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 Maksimum 24h $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 Historyczne maksimum $ 1.2$ 1.2 $ 1.2 Najniższa cena $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) +0.14% Zmiana ceny (7D) -0.90% Zmiana ceny (7D) -0.90%

Aktualna cena Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC) wynosi $1.17. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WABASEURC wahał się między $ 1.17 a $ 1.17, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WABASEURC w historii to $ 1.2, a najniższy to $ 1.16.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WABASEURC zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +0.14% w ciągu 24 godzin i o -0.90% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC)

Kapitalizacja rynkowa $ 103.18K$ 103.18K $ 103.18K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 103.18K$ 103.18K $ 103.18K Podaż w obiegu 87.94K 87.94K 87.94K Całkowita podaż 87,935.821124 87,935.821124 87,935.821124

Obecna kapitalizacja rynkowa Wrapped Aave Base EURC wynosi $ 103.18K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WABASEURC w obiegu wynosi 87.94K, przy całkowitej podaży 87935.821124. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 103.18K.