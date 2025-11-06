Informacje o cenie Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 17.16 $ 17.16 $ 17.16 Minimum 24h $ 18.17 $ 18.17 $ 18.17 Maksimum 24h Minimum 24h $ 17.16$ 17.16 $ 17.16 Maksimum 24h $ 18.17$ 18.17 $ 18.17 Historyczne maksimum $ 37.8$ 37.8 $ 37.8 Najniższa cena $ 9.46$ 9.46 $ 9.46 Zmiana ceny (1H) +0.39% Zmiana ceny (1D) -0.09% Zmiana ceny (7D) -17.14% Zmiana ceny (7D) -17.14%

Aktualna cena Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) wynosi $17.48. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WAAVAWAVAX wahał się między $ 17.16 a $ 18.17, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WAAVAWAVAX w historii to $ 37.8, a najniższy to $ 9.46.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WAAVAWAVAX zmieniły się o +0.39% w ciągu ostatniej godziny, o -0.09% w ciągu 24 godzin i o -17.14% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX)

Kapitalizacja rynkowa $ 51.87K$ 51.87K $ 51.87K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 51.87K$ 51.87K $ 51.87K Podaż w obiegu 2.97K 2.97K 2.97K Całkowita podaż 2,966.418948255733 2,966.418948255733 2,966.418948255733

Obecna kapitalizacja rynkowa Wrapped Aave Avalanche WAVAX wynosi $ 51.87K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WAAVAWAVAX w obiegu wynosi 2.97K, przy całkowitej podaży 2966.418948255733. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 51.87K.