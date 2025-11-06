Informacje o cenie Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 Minimum 24h $ 1.38 $ 1.38 $ 1.38 Maksimum 24h Minimum 24h $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 Maksimum 24h $ 1.38$ 1.38 $ 1.38 Historyczne maksimum $ 1.53$ 1.53 $ 1.53 Najniższa cena $ 0.574882$ 0.574882 $ 0.574882 Zmiana ceny (1H) -0.24% Zmiana ceny (1D) +0.01% Zmiana ceny (7D) -0.41% Zmiana ceny (7D) -0.41%

Aktualna cena Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) wynosi $1.18. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WAAVAUSDT wahał się między $ 1.17 a $ 1.38, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WAAVAUSDT w historii to $ 1.53, a najniższy to $ 0.574882.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WAAVAUSDT zmieniły się o -0.24% w ciągu ostatniej godziny, o +0.01% w ciągu 24 godzin i o -0.41% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT)

Kapitalizacja rynkowa $ 105.96K$ 105.96K $ 105.96K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 105.96K$ 105.96K $ 105.96K Podaż w obiegu 89.59K 89.59K 89.59K Całkowita podaż 89,589.724574 89,589.724574 89,589.724574

Obecna kapitalizacja rynkowa Wrapped Aave Avalanche USDT wynosi $ 105.96K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WAAVAUSDT w obiegu wynosi 89.59K, przy całkowitej podaży 89589.724574. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 105.96K.