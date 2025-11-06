GiełdaDEX+
Aktualna cena Wrapped Aave Avalanche USDT to 1.18 USD. Śledź aktualizacje cen WAAVAUSDT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe WAAVAUSDT łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o WAAVAUSDT

Informacje o cenie WAAVAUSDT

Czym jest WAAVAUSDT

Tokenomika WAAVAUSDT

Prognoza cen WAAVAUSDT

Logo Wrapped Aave Avalanche USDT

Cena Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT)

Nienotowany

Aktualna cena 1 WAAVAUSDT do USD:

$1.18
$1.18$1.18
+0.60%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:55:17 (UTC+8)

Informacje o cenie Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 1.17
$ 1.17$ 1.17
Minimum 24h
$ 1.38
$ 1.38$ 1.38
Maksimum 24h

$ 1.17
$ 1.17$ 1.17

$ 1.38
$ 1.38$ 1.38

$ 1.53
$ 1.53$ 1.53

$ 0.574882
$ 0.574882$ 0.574882

-0.24%

+0.01%

-0.41%

-0.41%

Aktualna cena Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) wynosi $1.18. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WAAVAUSDT wahał się między $ 1.17 a $ 1.38, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WAAVAUSDT w historii to $ 1.53, a najniższy to $ 0.574882.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WAAVAUSDT zmieniły się o -0.24% w ciągu ostatniej godziny, o +0.01% w ciągu 24 godzin i o -0.41% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT)

$ 105.96K
$ 105.96K$ 105.96K

--
----

$ 105.96K
$ 105.96K$ 105.96K

89.59K
89.59K 89.59K

89,589.724574
89,589.724574 89,589.724574

Obecna kapitalizacja rynkowa Wrapped Aave Avalanche USDT wynosi $ 105.96K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WAAVAUSDT w obiegu wynosi 89.59K, przy całkowitej podaży 89589.724574. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 105.96K.

Historia ceny Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Wrapped Aave Avalanche USDT do USD wyniosła $ +0.00010005.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Wrapped Aave Avalanche USDT do USD wyniosła $ -0.0092808180.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Wrapped Aave Avalanche USDT do USD wyniosła $ +0.0019845240.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Wrapped Aave Avalanche USDT do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00010005+0.01%
30 Dni$ -0.0092808180-0.78%
60 dni$ +0.0019845240+0.17%
90 dni$ 0--

Co to jest Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT)

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Wrapped Aave Avalanche USDT (w USD)

Jaka będzie wartość Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Wrapped Aave Avalanche USDT.

Sprawdź teraz prognozę ceny Wrapped Aave Avalanche USDT!

WAAVAUSDT na lokalne waluty

Tokenomika Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT)

Zrozumienie tokenomiki Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena WAAVAUSDTjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT)

Jaka jest dziś wartość Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT)?
Aktualna cena WAAVAUSDT w USD wynosi 1.18USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena WAAVAUSDT do USD?
Aktualna cena WAAVAUSDT w USD wynosi $ 1.18. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Wrapped Aave Avalanche USDT?
Kapitalizacja rynkowa dla WAAVAUSDT wynosi $ 105.96K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż WAAVAUSDT w obiegu?
W obiegu WAAVAUSDT znajduje się 89.59K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) WAAVAUSDT?
WAAVAUSDT osiąga ATH w wysokości 1.53 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla WAAVAUSDT?
WAAVAUSDT zaliczył cenę ATL w wysokości 0.574882 USD.
Jaki jest wolumen obrotu WAAVAUSDT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla WAAVAUSDT wynosi -- USD.
Czy w tym roku WAAVAUSDT pójdzie wyżej?
WAAVAUSDT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny WAAVAUSDT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:55:17 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

