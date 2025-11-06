GiełdaDEX+
Aktualna cena Wrapped Aave Avalanche USDC to 1.17 USD. Śledź aktualizacje cen WAAVAUSDC do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe WAAVAUSDC łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o WAAVAUSDC

Informacje o cenie WAAVAUSDC

Czym jest WAAVAUSDC

Tokenomika WAAVAUSDC

Prognoza cen WAAVAUSDC

Logo Wrapped Aave Avalanche USDC

Cena Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC)

Nienotowany

Aktualna cena 1 WAAVAUSDC do USD:

$1.17
$1.17$1.17
-0.50%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji.
USD
Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:40:56 (UTC+8)

Informacje o cenie Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 1.16
$ 1.16$ 1.16
Minimum 24h
$ 1.36
$ 1.36$ 1.36
Maksimum 24h

$ 1.16
$ 1.16$ 1.16

$ 1.36
$ 1.36$ 1.36

$ 1.51
$ 1.51$ 1.51

$ 0.566241
$ 0.566241$ 0.566241

-0.22%

-0.58%

+0.15%

+0.15%

Aktualna cena Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) wynosi $1.17. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WAAVAUSDC wahał się między $ 1.16 a $ 1.36, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WAAVAUSDC w historii to $ 1.51, a najniższy to $ 0.566241.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WAAVAUSDC zmieniły się o -0.22% w ciągu ostatniej godziny, o -0.58% w ciągu 24 godzin i o +0.15% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC)

$ 92.77K
$ 92.77K$ 92.77K

--
----

$ 92.77K
$ 92.77K$ 92.77K

79.45K
79.45K 79.45K

79,447.069069
79,447.069069 79,447.069069

Obecna kapitalizacja rynkowa Wrapped Aave Avalanche USDC wynosi $ 92.77K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WAAVAUSDC w obiegu wynosi 79.45K, przy całkowitej podaży 79447.069069. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 92.77K.

Historia ceny Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Wrapped Aave Avalanche USDC do USD wyniosła $ -0.006929938450365.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Wrapped Aave Avalanche USDC do USD wyniosła $ +0.0037759410.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Wrapped Aave Avalanche USDC do USD wyniosła $ +0.0066632670.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Wrapped Aave Avalanche USDC do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.006929938450365-0.58%
30 Dni$ +0.0037759410+0.32%
60 dni$ +0.0066632670+0.57%
90 dni$ 0--

Co to jest Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC)

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Wrapped Aave Avalanche USDC (w USD)

Jaka będzie wartość Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Wrapped Aave Avalanche USDC.

Sprawdź teraz prognozę ceny Wrapped Aave Avalanche USDC!

WAAVAUSDC na lokalne waluty

Tokenomika Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC)

Zrozumienie tokenomiki Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena WAAVAUSDCjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC)

Jaka jest dziś wartość Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC)?
Aktualna cena WAAVAUSDC w USD wynosi 1.17USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena WAAVAUSDC do USD?
Aktualna cena WAAVAUSDC w USD wynosi $ 1.17. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Wrapped Aave Avalanche USDC?
Kapitalizacja rynkowa dla WAAVAUSDC wynosi $ 92.77K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż WAAVAUSDC w obiegu?
W obiegu WAAVAUSDC znajduje się 79.45K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) WAAVAUSDC?
WAAVAUSDC osiąga ATH w wysokości 1.51 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla WAAVAUSDC?
WAAVAUSDC zaliczył cenę ATL w wysokości 0.566241 USD.
Jaki jest wolumen obrotu WAAVAUSDC?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla WAAVAUSDC wynosi -- USD.
Czy w tym roku WAAVAUSDC pójdzie wyżej?
WAAVAUSDC może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny WAAVAUSDC, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

