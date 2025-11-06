Informacje o cenie Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 Minimum 24h $ 1.36 $ 1.36 $ 1.36 Maksimum 24h Minimum 24h $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 Maksimum 24h $ 1.36$ 1.36 $ 1.36 Historyczne maksimum $ 1.51$ 1.51 $ 1.51 Najniższa cena $ 0.566241$ 0.566241 $ 0.566241 Zmiana ceny (1H) -0.22% Zmiana ceny (1D) -0.58% Zmiana ceny (7D) +0.15% Zmiana ceny (7D) +0.15%

Aktualna cena Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) wynosi $1.17. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WAAVAUSDC wahał się między $ 1.16 a $ 1.36, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WAAVAUSDC w historii to $ 1.51, a najniższy to $ 0.566241.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WAAVAUSDC zmieniły się o -0.22% w ciągu ostatniej godziny, o -0.58% w ciągu 24 godzin i o +0.15% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC)

Kapitalizacja rynkowa $ 92.77K$ 92.77K $ 92.77K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 92.77K$ 92.77K $ 92.77K Podaż w obiegu 79.45K 79.45K 79.45K Całkowita podaż 79,447.069069 79,447.069069 79,447.069069

Obecna kapitalizacja rynkowa Wrapped Aave Avalanche USDC wynosi $ 92.77K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WAAVAUSDC w obiegu wynosi 79.45K, przy całkowitej podaży 79447.069069. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 92.77K.