Informacje o cenie Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 20.03 $ 20.03 $ 20.03 Minimum 24h $ 20.91 $ 20.91 $ 20.91 Maksimum 24h Minimum 24h $ 20.03$ 20.03 $ 20.03 Maksimum 24h $ 20.91$ 20.91 $ 20.91 Historyczne maksimum $ 43.88$ 43.88 $ 43.88 Najniższa cena $ 14.82$ 14.82 $ 14.82 Zmiana ceny (1H) -0.03% Zmiana ceny (1D) +1.48% Zmiana ceny (7D) -16.23% Zmiana ceny (7D) -16.23%

Aktualna cena Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) wynosi $20.51. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WAAVASAVAX wahał się między $ 20.03 a $ 20.91, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WAAVASAVAX w historii to $ 43.88, a najniższy to $ 14.82.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WAAVASAVAX zmieniły się o -0.03% w ciągu ostatniej godziny, o +1.48% w ciągu 24 godzin i o -16.23% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX)

Kapitalizacja rynkowa $ 109.24K$ 109.24K $ 109.24K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 109.24K$ 109.24K $ 109.24K Podaż w obiegu 5.33K 5.33K 5.33K Całkowita podaż 5,326.452046164794 5,326.452046164794 5,326.452046164794

Obecna kapitalizacja rynkowa Wrapped Aave Avalanche SAVAX wynosi $ 109.24K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WAAVASAVAX w obiegu wynosi 5.33K, przy całkowitej podaży 5326.452046164794. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 109.24K.