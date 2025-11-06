Informacje o cenie Wrapped Aave Arbitrum wstETH (WAARBWSTETH) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 3,973.06 $ 3,973.06 $ 3,973.06 Minimum 24h $ 4,227.62 $ 4,227.62 $ 4,227.62 Maksimum 24h Minimum 24h $ 3,973.06$ 3,973.06 $ 3,973.06 Maksimum 24h $ 4,227.62$ 4,227.62 $ 4,227.62 Historyczne maksimum $ 6,078.71$ 6,078.71 $ 6,078.71 Najniższa cena $ 3,755.11$ 3,755.11 $ 3,755.11 Zmiana ceny (1H) -0.48% Zmiana ceny (1D) +3.00% Zmiana ceny (7D) -13.14% Zmiana ceny (7D) -13.14%

Aktualna cena Wrapped Aave Arbitrum wstETH (WAARBWSTETH) wynosi $4,169.96. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WAARBWSTETH wahał się między $ 3,973.06 a $ 4,227.62, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WAARBWSTETH w historii to $ 6,078.71, a najniższy to $ 3,755.11.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WAARBWSTETH zmieniły się o -0.48% w ciągu ostatniej godziny, o +3.00% w ciągu 24 godzin i o -13.14% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Wrapped Aave Arbitrum wstETH (WAARBWSTETH)

Kapitalizacja rynkowa $ 646.40K$ 646.40K $ 646.40K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 646.40K$ 646.40K $ 646.40K Podaż w obiegu 155.01 155.01 155.01 Całkowita podaż 155.0146916116038 155.0146916116038 155.0146916116038

Obecna kapitalizacja rynkowa Wrapped Aave Arbitrum wstETH wynosi $ 646.40K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WAARBWSTETH w obiegu wynosi 155.01, przy całkowitej podaży 155.0146916116038. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 646.40K.