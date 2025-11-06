Informacje o cenie Wrapped Aave Arbitrum USDT (WAARBUSDT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 1.19 $ 1.19 $ 1.19 Minimum 24h $ 1.24 $ 1.24 $ 1.24 Maksimum 24h Minimum 24h $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 Maksimum 24h $ 1.24$ 1.24 $ 1.24 Historyczne maksimum $ 1.24$ 1.24 $ 1.24 Najniższa cena $ 1.094$ 1.094 $ 1.094 Zmiana ceny (1H) -0.28% Zmiana ceny (1D) +0.28% Zmiana ceny (7D) +0.66% Zmiana ceny (7D) +0.66%

Aktualna cena Wrapped Aave Arbitrum USDT (WAARBUSDT) wynosi $1.21. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WAARBUSDT wahał się między $ 1.19 a $ 1.24, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WAARBUSDT w historii to $ 1.24, a najniższy to $ 1.094.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WAARBUSDT zmieniły się o -0.28% w ciągu ostatniej godziny, o +0.28% w ciągu 24 godzin i o +0.66% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Wrapped Aave Arbitrum USDT (WAARBUSDT)

Kapitalizacja rynkowa $ 2.52M$ 2.52M $ 2.52M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 2.52M$ 2.52M $ 2.52M Podaż w obiegu 2.08M 2.08M 2.08M Całkowita podaż 2,078,259.890522 2,078,259.890522 2,078,259.890522

Obecna kapitalizacja rynkowa Wrapped Aave Arbitrum USDT wynosi $ 2.52M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WAARBUSDT w obiegu wynosi 2.08M, przy całkowitej podaży 2078259.890522. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.52M.