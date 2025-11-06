Informacje o cenie Wrapped Aave Arbitrum USDCn (WAARBUSDCN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 Minimum 24h $ 1.19 $ 1.19 $ 1.19 Maksimum 24h Minimum 24h $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 Maksimum 24h $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 Historyczne maksimum $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 Najniższa cena $ 1.046$ 1.046 $ 1.046 Zmiana ceny (1H) -2.60% Zmiana ceny (1D) -0.06% Zmiana ceny (7D) +0.24% Zmiana ceny (7D) +0.24%

Aktualna cena Wrapped Aave Arbitrum USDCn (WAARBUSDCN) wynosi $1.16. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WAARBUSDCN wahał się między $ 1.14 a $ 1.19, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WAARBUSDCN w historii to $ 1.19, a najniższy to $ 1.046.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WAARBUSDCN zmieniły się o -2.60% w ciągu ostatniej godziny, o -0.06% w ciągu 24 godzin i o +0.24% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Wrapped Aave Arbitrum USDCn (WAARBUSDCN)

Kapitalizacja rynkowa $ 2.98M$ 2.98M $ 2.98M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 2.98M$ 2.98M $ 2.98M Podaż w obiegu 2.57M 2.57M 2.57M Całkowita podaż 2,573,812.18244 2,573,812.18244 2,573,812.18244

Obecna kapitalizacja rynkowa Wrapped Aave Arbitrum USDCn wynosi $ 2.98M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WAARBUSDCN w obiegu wynosi 2.57M, przy całkowitej podaży 2573812.18244. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.98M.