Informacje o cenie Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 1.056 $ 1.056 $ 1.056 Minimum 24h $ 1.095 $ 1.095 $ 1.095 Maksimum 24h Minimum 24h $ 1.056$ 1.056 $ 1.056 Maksimum 24h $ 1.095$ 1.095 $ 1.095 Historyczne maksimum $ 1.1$ 1.1 $ 1.1 Najniższa cena $ 0.976544$ 0.976544 $ 0.976544 Zmiana ceny (1H) -0.67% Zmiana ceny (1D) +0.48% Zmiana ceny (7D) +0.67% Zmiana ceny (7D) +0.67%

Aktualna cena Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO) wynosi $1.083. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WAARBGHO wahał się między $ 1.056 a $ 1.095, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WAARBGHO w historii to $ 1.1, a najniższy to $ 0.976544.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WAARBGHO zmieniły się o -0.67% w ciągu ostatniej godziny, o +0.48% w ciągu 24 godzin i o +0.67% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO)

Kapitalizacja rynkowa $ 5.73M$ 5.73M $ 5.73M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 5.73M$ 5.73M $ 5.73M Podaż w obiegu 5.31M 5.31M 5.31M Całkowita podaż 5,309,741.769270549 5,309,741.769270549 5,309,741.769270549

Obecna kapitalizacja rynkowa Wrapped Aave Arbitrum GHO wynosi $ 5.73M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WAARBGHO w obiegu wynosi 5.31M, przy całkowitej podaży 5309741.769270549. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.73M.