Informacje o cenie Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 3,466.63 $ 3,466.63 $ 3,466.63 Minimum 24h $ 3,689.88 $ 3,689.88 $ 3,689.88 Maksimum 24h Minimum 24h $ 3,466.63$ 3,466.63 $ 3,466.63 Maksimum 24h $ 3,689.88$ 3,689.88 $ 3,689.88 Historyczne maksimum $ 5,048.06$ 5,048.06 $ 5,048.06 Najniższa cena $ 3,278.0$ 3,278.0 $ 3,278.0 Zmiana ceny (1H) -0.51% Zmiana ceny (1D) +2.90% Zmiana ceny (7D) -13.07% Zmiana ceny (7D) -13.07%

Aktualna cena Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH) wynosi $3,638.81. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WAARBEZETH wahał się między $ 3,466.63 a $ 3,689.88, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WAARBEZETH w historii to $ 5,048.06, a najniższy to $ 3,278.0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WAARBEZETH zmieniły się o -0.51% w ciągu ostatniej godziny, o +2.90% w ciągu 24 godzin i o -13.07% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH)

Kapitalizacja rynkowa $ 288.82K$ 288.82K $ 288.82K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 288.82K$ 288.82K $ 288.82K Podaż w obiegu 79.37 79.37 79.37 Całkowita podaż 79.3732227952822 79.3732227952822 79.3732227952822

Obecna kapitalizacja rynkowa Wrapped Aave Arbitrum ezETH wynosi $ 288.82K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WAARBEZETH w obiegu wynosi 79.37, przy całkowitej podaży 79.3732227952822. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 288.82K.