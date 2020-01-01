Poznaj tokenomikę Worlds First Memecoin (LOLCOIN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena LOLCOIN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Worlds First Memecoin (LOLCOIN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena LOLCOIN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Worlds First Memecoin (LOLCOIN) / Tokenomika / Tokenomika Worlds First Memecoin (LOLCOIN) Odkryj kluczowe informacje o Worlds First Memecoin (LOLCOIN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Tokenomika i analiza cenowa Worlds First Memecoin (LOLCOIN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Worlds First Memecoin (LOLCOIN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.40M $ 2.40M $ 2.40M Całkowita podaż: $ 999.61M $ 999.61M $ 999.61M Podaż w obiegu: $ 999.61M $ 999.61M $ 999.61M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.40M $ 2.40M $ 2.40M Historyczne maksimum: $ 0.00795894 $ 0.00795894 $ 0.00795894 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00241751 $ 0.00241751 $ 0.00241751 Dowiedz się więcej o cenie Worlds First Memecoin (LOLCOIN) Tokenomika Worlds First Memecoin (LOLCOIN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Worlds First Memecoin (LOLCOIN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LOLCOIN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LOLCOIN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLOLCOIN tokenomikę, poznaj cenę tokena LOLCOINna żywo! Prognoza ceny LOLCOIN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LOLCOIN? Nasza strona z prognozami cen LOLCOIN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LOLCOIN już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.