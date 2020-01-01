Tokenomika World Friendship Cash (WFCA)
Informacje o World Friendship Cash (WFCA)
WFCA is committed to building a digital economy that transcends the virtual and the real to solve the social and economic problems that Japan is currently facing, combine Japan's soft power with its hard power, and empower Japanese industries to enter the digital age.
WFCA will create a metaverse platform that deeply integrates Japanese anime culture and traditional craftsman spirit. We will develop the anime NFT market to support creators to digitise their works through NFT, establish a virtual shopping mall to sell high-quality products from all over Japan, and open offline physical stores to form an O2O closed loop.
Meanwhile, WFCA is applying to become a blockchain bank that not only supports crypto assets, but also provides complete legal tender account services. We will also build financial infrastructures such as exchanges, asset custody platforms, and asset management terminals.
The goal of WFCA is to become a bridge between the virtual world and the real world, creating a new digital economy system. We welcome every creator and product producer to join this new digital ecosystem. Let's step into the new era of Web3 together!
Tokenomika i analiza cenowa World Friendship Cash (WFCA)
Tokenomika World Friendship Cash (WFCA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki World Friendship Cash (WFCA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów WFCA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów WFCA.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.